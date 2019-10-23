Экс-премьер-министр Темир Сариев допрошен в суде по ремонту Исторического музея

В Первомайском районном суде Бишкека продолжают рассматривать уголовное дело о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.

Адвокат Бакытбек Автандил уулу рассказал 24.kg, что во время судебного заседания допрошен бывший директор Госстроя Турдубек Мамбетов. Сегодня разбирали эпизод со строительством ипподрома.

По словам юриста, свидетель был настроен крайне агрессивно по отношению к его подзащитному Сапару Исакову. «Однако он противоречил сам себе и по ходу допроса менял показания. Вначале он говорил, что реконструкция ипподрома была его инициативой, нашедшей поддержку у президента Атамбаева. А позже вдруг заявил, что это решение принимал Сапар Исаков», — сказал Бакытбек Автандил уулу.

Адвокат сообщил, что Турдубек Мамбетов обвинил подсудимого в лоббировании интересов французской компании «Грегори Интернешнл», которая помогала сделать ипподром в соответствии с мировыми стандартами. «Он сказал, что именно с этой целью Сапар Исаков заходил к премьер-министру Темиру Сариеву. Однако допрошенный после него Сариев не подтвердил его показания. По его словам, каждому кто принимал участие в данном проекте, нужно вручить медали, а не обвинять в преступлении», — отметил адвокат.

Кроме того, Темир Сариев сказал, что ипподром теперь соответствует мировым стандартам и имеет международный сертификат соответствия, что по всей территории СНГ нет аналогов такого рода ипподрому. Бакытбек Автандил уулу

Ранее в суде допросили потерпевшую сторону — представителей Минфина, которые не смогли четко ответить, поддерживают ли они обвинение или нет.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.