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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея (47)

В суде по ремонту Исторического музея свидетель изменил первоначальные показания

В Первомайском районном суде Бишкека продолжают рассматривать уголовное дело о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.

Адвокат обвиняемого Сапара Исакова Бакытбек Автандил уулу рассказал 24.kg, что во время судебного заседания допрошен свидетель — заместитель генерального директора ОсОО «СМУ-3» Нурзамат Джакишев. Он частично изменил показания, данные на следствии.

«ОсОО «СМУ-3» являлось генподрядчиком при реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле. Свидетель на следствии показал, что договор с субподрядной организацией подписан по указанию аппарата президента. Однако в суде Нурзамат Джакишев заявил, что это лишь его предположение. На самом деле, как выяснилось, никто на «СМУ-3» не давил. Немецкая фирма отвечала за содержание Исторического музея», — сказал Бакытбек Автандил уулу.

Он добавил, что в суде допросили потерпевшую сторону — представителей Минфина, которые не смогли четко ответить, поддерживают ли они обвинение или нет.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
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