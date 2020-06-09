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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по Историческому музею. Адвокат назвал приговор незаконным и необоснованным

Адвокаты Сапара Исакова считают приговор Первомайского суда незаконным и необоснованным. Об этом 24.kg сообщил юрист Бактыбек Автандил уулу.

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По его словам, защита бывшего премьер-министра обжалует сегодняшний приговор и будет добиваться его отмены в апелляционной инстанции с формулировкой «вина не доказана».

«Ни один свидетель не показал и не рассказал, что Сапар Исаков давал какие-либо указания. Ни одно доказательство по делу не свидетельствует о личной виновности моего подзащитного. При проведении совещаний, оформлении протокольных поручений, при работе с субъектами проектов Сапар Исаков руководствовался законодательством. В материалах дела 40 томов, а судья в течение 40 минут признал виновным бывшего премьера. Это дополнительно свидетельствует о том, что судебный спектакль устроили для того, чтобы осудить моего подзащитного и приговорить на долгий срок», — отметил Бактыбек Автандил уулу.

Юрист подчеркнул, что Сапару Исакову дали 12 лет и 6 месяцев по эпизоду реконструкции Исторического музея, по эпизоду строительства ипподрома в Чолпон-Ате такой же срок. По совокупности приговоров его осудили на 18 лет лишения свободы с выплатой ущерба государству.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155396/
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