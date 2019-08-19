Объекты ВИК. Как государство выбрасывает на ветер миллионы

На проведение и организацию III Всемирных игр кочевников потратили 466 миллионов сомов. Из бюджета направили 303,6 миллиона сомов. Еще 163 миллиона сомов выделили отечественные компании и международные организации в качестве спонсорской помощи.

Корреспондент 24.kg побывала на главных объектах ВИК и узнала, во что превратились миллионные вложения через год.

Дороги как память о ВИК

В 2018 году в преддверии ВИК впервые за несколько лет в Григорьевском и Семеновском ущельях отремонтировали дороги. Их, конечно, никто не асфальтировал. Просто расширили, прошли грейдером и выровняли. Ездить стало удобнее и безопаснее.

Пожалуй, именно новые дороги в горных ущельях стали главным подарком ВИК для туристов.

Даже через год после Игр дороги выглядят вполне ухоженными и ровными. Да, местами видны выбоины, но в целом ездить комфортно. Проехать оба ущелья по-прежнему можно даже на малолитражках. А ведь еще два года назад нужен был джип с хорошей проходимостью.

Опустевший Кырчын

А вот урочище Кырчын — наглядный пример того, как государство не ценит ни свои, ни спонсорские деньги. В 2018 году здесь проделали колоссальную работу по созданию этногородка: возвели основания для установки юрт, провели электричество, поставили туалеты и обеспечили связь.

Кроме того, для придания антуража сделали деревянные сооружения и установили фигуры балбалов, соорудили огромную сцену в кочевом стиле.

Этногородок в Кырчыне за время ВИК стал одной из достопримечательностей Иссык-Куля.

Иностранцы и граждане Кыргызстана с удовольствием ехали сюда, чтобы посмотреть представления, попить чаю в юртах, купить сувениры. С учетом того что этногородок здесь стоял и во время первых и вторых Игр, Кырчын стал узнаваем.

Все, что нужно было государству, это воспользоваться раскрученностью места и развивать здесь туризм. Но...

Через год после Игр урочище Кырчын выглядит так, словно пережило боевые действия.

От туалетов остались только бетонные основания. О десятках юрт напоминают лишь круги на земле. Абсолютно все балбалы повалены, местами разобрали деревянные постройки.

При этом место по-прежнему пользуется популярностью. На въезде в урочище видны свежие следы автомобилей, местами самодельные мангалы из камней. Следом за нами в Кырчын заезжает еще одна машина с туристами. Россияне приехали посмотреть на урочище, запомнив красочные картинки места, которые публиковали многие СМИ в прошлом году.

«А куда все делось? Мы думали, здесь туристический лагерь или что-то вроде того. А тут все разрушено», — удивляется Людмила.

Нам становится обидно. Мы так рекламировали игры кочевников, создали бренд, сделали узнаваемыми самые значимые объекты ВИК, но не смогли сохранить их для туристов, которые хотят посмотреть на кочевую культуру.

Конные прогулки и ночные клубы

Чуть лучше ситуация на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту. Это самый скандальный объект ВИК. Ипподром перестраивали дважды, и каждый раз возбуждали уголовные дела по факту завышения стоимости материалов и работ.

Несмотря на колоссальные вложения, ипподром частенько пустовал даже в разгар туристического сезона.

За последний год ситуация изменилась. Объектом действительно стали пользоваться по назначению. Я была на ипподроме несколько раз за последние четыре года и впервые застала национальные конноспортивные игры.

Кроме того, в этом году на ипподроме организовали конные прогулки. Стоит это, правда, дороговато — 400 сомов за круг. Но это все-таки лучше, чем пустующий объект.

Он также стал местом тусовки молодежи. На территории ипподрома открыли сразу несколько ночных клубов, красуются и два новых кафе. Похвально, конечно, что объект приносит пользу и прибыль хотя бы так. Но неужели надо вкладывать миллионы сомов, чтобы организовать бизнесменам территорию для подобных развлечений?

Более печальным наличие ночных клубов выглядит с учетом того, что проведением каких-то масштабных мероприятий ипподром в селе Бактуу-Долоноту похвастать не может.

А ведь для этого есть все необходимое — хорошо оборудованные зрительские трибуны, много места для проведения конноспортивных игр, территория для организации профессиональных скачек.

Президент и правительство постоянно твердят о поддержке туризма и необходимости рационального расходования бюджетных средств. Но на деле государство не делает ни того, ни другого...