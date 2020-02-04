Суд по Историческому музею. Показания свидетелей расходятся

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

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Директор ОсОО «СМУ-3» Айдарбек Мендеев рассказал, что ипподром в Чолпон-Ате не успели бы завершить в срок без консультационных услуг французской компании. Он отметил, что объект имеет международный сертификат.

Однако адвокат Сапара Исакова Бакытбек Автандил уулу считает, что показания Айдарбека Мендеева, данные им в ходе следствия, разнятся.

«Они (свидетели обвинения) абсолютно не признают вину, тем не менее идут на соглашение со следствием. Но, согласно статье о коррупции, они должны рассказать, где спрятаны деньги, они должны доказать, показать. Но они этого не делают, а просто спирают все на верх. СМУ-3 указывает на департамент жилищно-гражданского строительства, там спирают на Госстрой, а Госстрой на Сапара Исакова», — сказал адвокат.

Айдарбек Мендеев дал показания, что бывший премьер-министр не лоббировал свои интересы.

Судья отметил, что у допрошенных сегодня в ходе заседания свидетелей показания расходятся. Поэтому они будут приглашены на следующее, чтобы ответить на дополнительные вопросы.

Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.