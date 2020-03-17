Суд по Историческому музею. Свидетель об уникальности ипподрома в Чолпон-Ате

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Процесс проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

Свидетель — гендиректор домостроительной корпорации «Азат» Мелис Казакбаев рассказал, что ипподром — это уникальный объект и аналогов ему в мире нет.

«Построили его в короткие сроки благодаря руководству страны и коллективу домостроительной корпорации. 5 тысяч тонн металла, 20 тысяч кубометров бетона — это грандиозная работа. Я не понимаю, почему такое отношение к этому уникальному объекту», — сказал Мелис Казакбаев.

Адвокаты Сапара Исакова отметили, что подзащитному вменяют то, что деньги, которые выделили на строительство беговой дорожки, были нерационально израсходованы, а строить ее так и не закончили.

Свидетель сказал, что это абсурдный вопрос. «Это абсурд. Дорожка закончена и сдана в эксплуатацию. Сами посудите, если бы ее не закончили, то там бы не проводилось никаких мероприятий», — пояснил Мелис Казакбаев.

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.