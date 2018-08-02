Почему Текебаев доставлен в Центр кардиологии и в каких условиях он лечится

Осужденного экс-депутата парламента Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии лишь для трехдневного обследования. Об этом ИА «24.kg» сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Читайте по теме Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии

По ее словам, по итогам осмотра медики примут решение, нуждается ли пациент в стационарном лечении или оказываемая в больнице ИК № 47 помощь достаточна.

«Условия содержания Омурбека Текебаева такие же, как и в исправительной колонии № 47. Его охраняют несколько конвоиров. Мой подзащитный лежит в одиночной палате без особых условий», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Отметим, адвокаты бывшего нардепа неоднократно поднимали вопрос о том, что ему требуется комплексный медицинский осмотр, а в ИК № 47 нет таких условий.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.