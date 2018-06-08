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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (67)

Экологи призвали горожан присоединиться к спасению Бишкека

«Горожанам необходимо активнее участвовать в спасении Бишкека. Если мы не вернем красивый и уютный город, то потеряем себя», — заявил на первом форуме горожан «Жашыл upGRADE» председатель ОФ «Инициатива Арча» Эмиль Шукуров.

По его словам, одна из задач форума — понять, как горожанам двигаться дальше, чтобы коренным образом изменить ситуацию, происходящую с озеленением.

«Сегодняшнее озеленение не соответствует нормам, при которых жить комфортно. Все, что делается, не в ту сторону. За четверть века площадь зеленых насаждений сократилась на душу населения в 10 раз. Могут возразить, что население выросло. Но на 200 тысяч человек, а потери в разы больше», — заявил эколог.

Жителям необходимо встать на защиту Бишкека и выступить за формирование благоприятной городской среды.

Эмиль Шкуров
«Негативные процессы, проходящие с городом, не только плохо сказываются на здоровье. Мы становимся все более безразличными. Если не вернем красивый и уютный город, то потеряем себя», — считает Эмиль Шукуров.

Сопредседатель Фонда «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин отметил, что необходимо переходить от критики к конструктивному диалогу с лицами, принимающими решения. «Надо комплексно смотреть на вопросы озеленения города. Мы разработаем конкретные решения по этому вопросу и передадим городским властям», — отметил он.
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