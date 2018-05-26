Экс-омбудсмен просит у президента содействия в пересмотре дела Текебаева

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун и члены Демократического движения Кыргызстана просят президента Сооронбая Жээнбекова оказать содействие в пересмотре дела экс-депутата Омурбека Текебаева, осужденного по статье «Коррупция», и других заключенных, которых осудили по политическим мотивам. Об этом Турсунбек Акун сообщил ИА «24.kg».

По его словам, он и соратники по движению подготовили обращение на имя главы государства. «Мы не просим помиловать Омурбека Текебаева и других обвиняемых. Мы говорим о том, что Сооронбай Жээнбеков может содействовать пересмотру их сфабрикованных дел», — сказал Турсунбек Акун.