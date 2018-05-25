Реконструкция Исторического музея. Закуплена мебель из Европы на 771 тысячу евро

В Национальный исторический музей стулья, столы, а также мягкую мебель доставили из Европы. Об этом стало известно сегодня на выездном заседании парламентской фракции «Ата Мекен».

По данным подрядчика ОсОО «СМУ-3», мебель для фойе купили на сумму 271 тысяча 968 евро, для гардероба — 142 тысячи 569 евро, для входной зоны и кафе — 224 тысячи 56 евро и

для конференц-зала и кинозала на 132 тысячи 516 евро.