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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея (11)

Реконструкция Исторического музея. Закуплена мебель из Европы на 771 тысячу евро

В Национальный исторический музей стулья, столы, а также мягкую мебель доставили из Европы. Об этом стало известно сегодня на выездном заседании парламентской фракции «Ата Мекен».
 
По данным подрядчика ОсОО «СМУ-3», мебель для фойе купили на сумму 271 тысяча 968 евро,  для гардероба — 142 тысячи 569 евро, для входной зоны и кафе — 224 тысячи 56 евро и
для конференц-зала и кинозала на 132 тысячи 516 евро.

Ссылаясь друг на друга, ни руководство музея, ни Министерства культуры, информации и туризма, ни Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства не дают информацию о количестве мебели, на покупку которой потрачено 771 тысяча 109 евро (61 миллион 716 тысячи 400 сомов).

 
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