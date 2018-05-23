24 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 72/1, переулки Пензенский, Тернопольский, 8, улицы Можайского, Тулебердиева, М.Ганди;

9.30-17.00 — жилмассивы « Ак-Бата», « Дордой»;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Кокомерен, Кайберен), улицы Месароша, Троицкая.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Кызыл-Аскер, Мээнеткеч, Алга, Калыгул, Бурана, Садовое (улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина, Тельмана, Береговая), Ленинское (улицы Алма-Атинская), Октябрьское (улицы Фрунзе, Куйбышева, 20-го Партсъезда), Беш-Кунгей (улицы Новая, Ткачева, Матросова), Лесхоз (улицы Школьная, Лесхозная), Джаны—Пахта (улицы Чолпонкулова, Спортивная), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Ала-Арчинская, Ленина, Фрунзе, Пушкина, тупик Кирова), Манас (улицы Северная, Совхозная, Пионерская, Переулочная, Широкая, Проектируемая, Тупиковая, Зеленая, Средняя, Южная, Заводская, Комсомольская, Гагарина, Новая ), Сретенка, Бексе-Джол, Бекитай, Кайырма Кара-Суу, Ставрополовка, города Кара-Балта (улицы Маркса, Мира, Ленина, Бейшеналиевой), Кант (улицы Ванахуна, Джакыпова, Пушкина, Панфилова, Чкалова, Киевская, Орозова, Победы, Красноармейская, Мира, Октябрьская, Матросова, Садовая), ущелье Кара-Суу, крестьянское хозяйство, территория между селами Садовым и Александровка;

ущелье Кара-Суу, крестьянское хозяйство, 12.00-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайыма, Госпитомник).

В Иссык-Кульской области:

9.00-17.00 — села Григорьевка, Бостери, Сары-Ой, Бает, Кара-Ой.

В Ошской области:

9.00-17.00 — сельские управы Алай, Корул, Тоолос, Он-Эки-Бел, Жаны-Ноокат, город Ош (микрорайон « Эмир-Тимур»).

В Баткенской области: