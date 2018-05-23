19:57
USD 68.41
EUR 80.77
RUB 1.12
Общество

24 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 72/1, переулки Пензенский, Тернопольский, 8, улицы Можайского, Тулебердиева, М.Ганди;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Дордой»;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Кокомерен, Кайберен), улицы Месароша, Троицкая.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Кызыл-Аскер, Мээнеткеч, Алга, Калыгул, Бурана, Садовое (улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина, Тельмана, Береговая), Ленинское (улицы Алма-Атинская), Октябрьское (улицы Фрунзе, Куйбышева, 20-го Партсъезда), Беш-Кунгей (улицы Новая, Ткачева, Матросова), Лесхоз (улицы Школьная, Лесхозная), Джаны—Пахта (улицы Чолпонкулова, Спортивная), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Ала-Арчинская, Ленина, Фрунзе, Пушкина, тупик Кирова), Манас (улицы Северная, Совхозная, Пионерская, Переулочная, Широкая, Проектируемая, Тупиковая, Зеленая, Средняя, Южная, Заводская, Комсомольская, Гагарина, Новая ), Сретенка, Бексе-Джол, Бекитай, Кайырма Кара-Суу, Ставрополовка, города Кара-Балта (улицы Маркса, Мира, Ленина, Бейшеналиевой), Кант (улицы Ванахуна, Джакыпова, Пушкина, Панфилова, Чкалова, Киевская, Орозова, Победы, Красноармейская, Мира, Октябрьская, Матросова, Садовая), ущелье Кара-Суу, крестьянское хозяйство, территория между селами Садовым и Александровка;
  • 12.00-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайыма, Госпитомник).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-17.00 — села Григорьевка, Бостери, Сары-Ой, Бает, Кара-Ой.

В Ошской области:

  • 9.00-17.00 — сельские управы Алай, Корул, Тоолос, Он-Эки-Бел, Жаны-Ноокат, город Ош (микрорайон «Эмир-Тимур»).

В Баткенской области:

  • 9.00-17.00 — сельские управы Кара-Бак, Торт-Гул, Бирдик, Халмион.
Ссылка:
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
23 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 мая: где в Бишкеке отключат свет
19 мая: где в регионах отключат свет
Фантастика! Немецким ученым удалось остановить свет на минуту
18 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Бизнес
В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О! В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!
Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?