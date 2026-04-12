13 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек

9.30-15.00 — улица Усенбаева, 46, 48, 50;

9.30-17.00 — переулок Геологический, 7, улицы Абдрахманова, 131, Усенбаева, 44, отрезок улицы Матросова между улицами Карасаева и Медерова, улица Разина, 8, 2а, 12, 14, 67, 77, улица Буденного, 1, 1а, 3, проспект Чуй, 65, 67, 73, 75, 77, 79;

9.30-17.30 — улицы Менделеева, Чынар, переулок Токолдош, улица Армейская, 119;

9.00-11.00 — жилмассив «Ынтымак»;

9.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улицы Кара-Коо, Садырбаева;

9.00-17.00 — улица Льва Толстого, 6, отрезки улиц Киевской, Тоголока Молдо, Айни, Кривоносова, Циолковского;

9.00-18.00 — отрезки улиц Коммунаров, Рижской, Уральской, Тифлисской, Кара-Балтинской, переулок Алданский, село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний, улица Энтузиастов, северная объездная дорога);

10.00-13.00 — жилмассив «Дордой» (улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, Эмгекчил-7, Кожевенная);

9.00-17.00 — села Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз), Гроздь (улицы Чуйская, Юбилейная, Участок), Васильевка (улицы Верхняя, Солто-Ата, Комсомольская), Лебединовка, «Городок энергетиков»;

10.00-15.00 — село Кара-Жыгач (улицы Бугубаева, Кондучалова, Фрунзе, Пушкина, Виноградная, Яковенко, Садовая, Гагарина, Шопокова, переулок Фрунзенский, улицы Лермонтова, Салиевой).

Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-13.00 — Кара-Балта (улицы Чкалова, Московская);

13.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Звездная, Жаштык, Почтовая, переулки Почтовый, Коржова, Садовая, Восточная, Ильича, Ленинградская, Центральная, Некрасова, Чернышевского, Вокзальная, Михайлова, Ленинский переулок, улицы Куйбышева, Ракетная, Советский уголок);

9.00-16.00 — села Степное, Ставрополовка, Джекен, Джон-Арык;

10.00-14.00 — село Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — Орловка (улицы Кирова, Победы, Кутузова, Комсомольская).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Фрунзе, Ленина, Советская), Киргшелк (улицы Садовая, Победы, Мичурина, Герцена, Дзержинского, Джергетальская).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Мураке, Сыйдалы, Кепер-Арык, Кыз-Моло (улица Грибанова), Садовое (улица Токтогула), Александровка (улицы Ванахуна, Токтогула).

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — село Кожомкул (улицы Фрунзе, Западная, Пушкина, Ленина, Южная, Крупской, Комсомольская, Дружбы, Токтогула, Красноармейская, Ала-Арчинская, Кирова, Проектируемая, Пионерская, Степная, тупик Степной);

9.30-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ала-Тоо», новостройка, жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Тайлака Баатыра, Эгизбаева, Ынтымак, Тынчтык, Тунук, Ала-Арча, Достук, Усубалиева), Селекционное (улицы Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Марса Еркеева, Плодоовощная, Новая, Проектируемая, Таш-Рабат, Манас, Парковая, 1-я Селекция, Кипкалова, Ак-Жол, Разная, Алыкулова, Аширбека Арыкбаева, Тагай Бия, Турсунбаева, Усубалиев, Ыйман Нуру, Ыксан Ата, Элебаева, переулок Ала-Арчинский, тупик Фрунзе), Достук, Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Мотукеева, Молодежная, Шарбашатская, Новая, Мустафа, Усубалиева), Кашка-Баш (улицы Садовая, Аширбека Арыкбаева, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая, Асанкул, Коконбаева, Исмаилова), Джал (улицы Проектируемая, Шаршенова), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улица Зеленая, Ат-Башинский канал), Джанги-Джер (улицы Северная, Кирова, Молодая Гвардия);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Больничная, Алма-Атинская, Свободы, Мельничная, Правды, Строительная, Фрунзе, Бакыт, Советская, Калинина, Линейная, Труда, Торговая, Урожайная, Белинского, Шопокова, Батаева, Свердлова, Ленина, Ключевая, переулок 40 лет Победы), Асылбаш (улицы Жайчи, Мира, Бира);

9.30-18.00 — села Джаны-Пахта (улицы Полевая, Западная, Молодежная, Атбашинская, Мичурина, Чолпонкулова, Северная, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулки Садовый, Западный, Атбашинский), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Ленина, Киргизская, Октябрьская).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Калинина), Чорголо (улица Гагарина);

8.00-17.00 — село Ровное.

Иссык-Атинский РЭС

9.00-18.00 — села Кен-Булун, Дружба (улицы Чуйская, Керимбаева, Новая), Ивановка (улицы Фрунзенская, Театральная, Уральская, Веселая).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмок (улицы Жантаева, дома № 34, 36, Ломоносова, ДЭУ), село Дон-Арык;

9.00-13.00 — Токмок (улицы Чапаева, Комсомольская, Крапоткина, Красная, Пионерская);

13.00-17.00 — Токмок (улицы Шоссейная, дома № 51, 53, 55, 57, 59, Шамсинская, Панфилова, Ленина, Чкалова, Восточная, Дубовицкого, Токтогулова, Айни, Боконбаева, Гвардейская, Неделина, Пролетарская, Заводская, Бабаева).

Нарынская область

10.00-17.00 — Нарын (улица Ак-Кудук), села Казыбек, Кызыл-Туу;

9.30-17.00 — село Чолок-Кайын;

9.00-17.00 — села Баетов, Кайынды-Булак, Байгончок;

10.00-18.00 — село Казарман.

Таласская область