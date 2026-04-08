9 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — переулок Геологический, дом № 14;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Горького, Шабдана Баатыра;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Гоголя, Ибраимова, Жумабека, Семетко, Фрунзе, Шопокова, проспекта Жибек Жолу;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Абдрахманова;
- 9.00-17.00 — улица Кулатова, дом № 57, жилмассив «Чон-Арык» (ВДНХ, улицы Ямбурская, Чодронова, Луговая, Семетей, Кожобергенова), отрезки улицы Боконбаева, бульвара Молодой Гвардии, улиц Акиева, Льва Толстого, село Маевка (улицы Садовая, Курманалиева, Молодая Гвардия, переулок Садовый), жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-5), село Байтик (жилмассив «7 га»);
- 9.00-12.00 — улица Лумумбы, дом № 52;
- 9.00-13.00 — села Лебединовка (улицы Ауэзова, Комсомольская), Аламедин (улица Алма-Атинская), Ленинское;
- 13.00-17.00 — села Лебединовка (проспект Победы), Кара-Жыгач (улицы Садовая, Пушкина), Ленинское (улица ОКХ Ветка).
2Нарынская область
- 13.00-17.00 — Нарын (микрорайон «Военный городок»);
- 10.00-15.00 — Нарын (улица Жан-Булак);
- 9.00-17.00 — село Орто-Нура;
- 10.00-17.00 — села Кара-Чий, Конорчок, Кара-Ой;
- 9.30-17.00 — село Тогу-Торо (кошары).
3Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — Кара-Балта (улица Чапаева, переулок Чапаевский, улицы Комарова, Луговая, Ключевая, Центральная, Мичурина, Дорожная, Полевая, Кошевого);
- 9.00-17.00 — Кара-Балта (улица Кара-Балтинская), села Кара-Суу, Ставрополовка;
- 10.00-14.00 — cело Суусамыр.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — Орловка (улица Веселая), село Шабдан;
- 9.00-12.00 — село Жель-Арык;
- 13.00-17.00 — урочище Жак-Таш.
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Курманалиев, Гагарина, Рассвет;
- 9.00-12.00 — Кант (улицы Абдраимова, Панфилова, Горького;
- 13.00-17.00 — село Люксембург (улицы Токмакская, Маркса, Крупской, Комсомольская).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Башат (улица Центральная), Александровка (улица Комсомольская от улицы Дружбы до улицы Татарской, улицы Полевая, Западная, Ключевая, Мамайская, Луговая), Спартак (улица Ленина).
Сокулукский РЭС
- 9.00-18.00 — село Кун-Туу (улицы Исмаила, Сейдесенбаева, Заводская, Степная, тупик Южный);
- 13.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Эркин-Тоо, Проектируемая, новостройка «Ала-Тоо», жилмассив «Ак-Ордо»);
- 9.30-17.00 — села Кун-Туу (улицы Проектируемая, Сейдесенбаева, Исмаила, Момунжанова), Сарбан (улица Боронбай), Джал (улица Гагарина);
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Урожайная, Торговая, Свободы, переулок Индустриальный), Асылбаш (улицы Кашка-Суу, Омурбека, Сураналы, Тоголок);
- 11.00-17.00 — село Джанги-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, переулок Лесной, микрорайон имени Изакеева, улицы Северная, Апасова, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, переулки Северный, Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2а), поселок Западный (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — Каинда (улицы Жаштык, Пионерская, Кабельная, Жуматаева, дачи), села Чорголо (улица Гагарина), Ровное.
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Красная Речка (кошары), Кенеш (улицы Кочкорбаева, Абдыкалыкова).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмок (профилакторий);
- 9.00-13.00 — Токмок (1-й микрорайон, дом № 21).
4Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — Каракол (улицы Гоголя, Долосбая, Ошская, Хан-Тенгри, Абдрахманова, дом № 132, Жакыпова, Советская, Айни), села Жаны-Арык, Эшперов, Кара-Коо, Каджи-Сай, Липенка, Оргочор, Светлая Поляна, Боз-Бешик, Тамга, Тюп, Корумду, Михайловка, Ак-Суу, Чолпон, Ак-Чий.