16 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-15.30 — переулок Геологический, дом 1;
- 9.30-17.00 — улицы Московская, дома 39, 41, 41А, Б, Г, 54, 56, 58, Ибраимова, дома 33А, 35, 37, 57, Чокморова, дом 7, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Горького, Достоевского, Арстанбап, Кулмурзаева, Чар, Тон, Керемет, Куйручук, Молдокулова);
- 11.00-17.00 — жилмассив «Кайынды»;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Алыкулова);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Панфилова, Логвиненко, улица Киевская, дом 165, села Пригородное (переулок Больничный, улицы Махатма Ганди, МТФ), Нижняя-Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская), Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пионерская, Молодежная, Комсомольская, Звездная), Лебединовка (улицы Манаса, Ошская, Калинина, проспект Победы, улица Мичурина, проспект Ленина, улицы Токмакская, 22га, Боконбаева, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Каджисайская, Кирова, Луганская, переулки Школьный, Чапаева, Узгенская, Кузнечная, Родниковая, Тянь-Шаньская, Северная, Загорская), Лебединовка («Городок энергетиков»), Васильевка (улицы Верхняя, Солто-Ата, Комсомольская);
- 12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Сулайман-Тоо);
- 9.00-18.00 — село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Виноградная, Школьная, Южная, Молодая Гвардия, Веселая, Совхозная, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, Маевка);
- 9.00-13.00 — села Арашан (улицы Полевая, Исабекова, Клубная, 8 Марта, Молдобекова, Проектируемая, Сулайманова, генерала Акматова, Садовая, Новостройка, Титова, Кошокбекова), Ленинское (улица Восточная);
- 13.00-17.00 — села Арашан (улицы Молдобека, Проектируемая, Новостройка, Новая), Ленинское (улицы Сельповская, Набережная, переулки Солнечный, Алма-Атинский, Виноградный).
2Нарынская область
- 9.00-17.00 — город Нарын (микрорайон «Городок»), села Сары-Булак, Ак-Талаа, Орток;
- 10.00-17.00 — села Ак-Кудук, Ак-Кыя, Конорчок;
- 13.00-17.00 — села Ак-Моюн, Ак-Муз;
- 9.30-18.00 — село Казарман.
3Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, Тоголока Молдо, Тельмана);
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (переулок Веселый);
- 9.00-17.00 — села Орто-Суу (улица Токтогула), Полтавка;
- 10.00-14.00 — село Суусамыр.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Торт-Куль (улицы Центральная, Школьная), урочище Кер-Табылгы (кошары), город Орловка (улицы Первомайская, Школьная).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Курманалиев, Гагарина, Рассвет;
- 9.00-12.00 — село Новопокровка (улицы Мичурина, Молодая Гвардия, Чехова);
- 13.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Мичурина, Чкалова);
- 10.00-16.00 — село Новопокровка (улица Атая).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы РЭС, Калинина, Пушкина, Сыйданова), Кыз-Моло, Александровка (улицы Васько, Машанло), Беловодское (улица Кирова);
- 9.00-12.00 — село Беловодское (улица Комсомольская);
- 13.00-15.00 — село Петровка (улица Беш-Терекская);
- 15.00-18.00 — село Беловодское (улицы Украинская, Кирова).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села 1 Мая (ДЭУ-39 АБЗ Сокулук № 8, ГП «Кыргызавтожол» при МТ), Сокулук (улицы Железнодорожная, Белинская, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Кайназарова, Ленинградская, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Ала-Арчинская, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27 Партсъезда, Токтогула, Фрунзе, Калинина, Ленина, Мичурина, Краснодарская, переулки Ленина, Советский), Асылбаш (улицы Доолот, Иманкулова, Ленина), Кожомкул (улицы Фрунзе, Западная, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Ленина, Южная, Колхозная, Крупская, Октябрьская, Первомайская, Кирова, Степная, Северная, Школьная, Горького, Проектируемая, тупики Первомайской, Западный, Шевченко, Комсомольский, Школьный), Ак-Жол (улицы Госпитомник, Дачная, Набережная, Фрунзе, Школьная, переулок Школьный, садовое товарищество «Кормовик»), Манас (улица Проектируемая);
- 9.00-13.00 — села Ак-Жол (улицы Суйская, Дорожная, Победа, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Манас (улица Дружба, дом вагон).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Кокова, Шейшеналиева, Шопокова, Жакыпбекова, Юбилейная, Центральная, Гагарина, Калинина), Киров (улицы Омурбай, Мугалимдер), Курпульдек (улицы Берекебай, Канкожоева, Шерипбаева, Байбакир, Дорожная, Молодежная).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — села Садовое, станция Ивановка (за линией железной дороги, улицы Фрунзенская, Театральная, Уральская, Веселая).
- 9.00-17.00 — село Советское (улица Комплексная).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмок (1-й микрорайон, дом 22, улица Проектируемая);
- 9.00-18.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, Сайлык.