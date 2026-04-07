18:36
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Общество

8 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 8.00-17.00 — улица Байтика Баатыра, дома № 79к, 80к;
  • 9.30-14.30 — улица Каралаева, дома № 38/1, 40/6;
  • 9.30-15.30 — улица Элебаева, дом № 63;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Елебесова, Фирсова, Карагачевая, переулки Озерный, Кукурузный, 8-й микрорайон, улицы Байтик баатыра, дома № 1 б, 1в, 3, 3в, Загорская, дом, Токмакская, дома № 25, 25А, 25Б;
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (улица 4);
  • 14.00-17.00 — улица Байтик баатыра (уличное освещение);
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Чуйкова, Логвиненко, улица Лумумбы, дом № 139А;
  • 9.00-17.00 — улица Фатьянова, дом № 4, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара Коо, Садырбаева, Кок-Добо), микрорайон «Джал-23» (улицы Циолковского, Тыналиева, Ахунбаева), отрезки улиц Тыныстанова, Линейной, Абдрахманова, Тогулбай-Ата, села Маевка (улицы Садовая, Курманалиева, Молодая Гвардия, переулок Садовый), Лебединовка;
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Табалдиева, Кудайбергенова;
  • 9.00-17.30 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Дзержинского, Кырк-Чоро, Ынтымак, Биримдик, Надыр);
  • 12.45-17.00 — улица Лумумбы, дом № 139В;
  • 9.00-13.00 — села Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Медерова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулки Молодежный, Ала-Арчинский, Береговая, Дружбы, Сейтека, жилмассив «Ынтымак»), Ленинское;
  • 13.00-17.00 — села Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Медерова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулки Молодежный, Ала-Арчинский, Береговая, Дружбы, Сейтека, жилмассив «Ынтымак»), Константиновка.
2
Таласская область
  • 9.00-17.00 — села Талды Булак, Кок-Ой, ущелье Кунгой, город Талас (улицы Москвиченко, Куренкеева).
3
Нарынская область
  • 10.00-17.00 — села Жан-Булак, Оттук;
  • 9.00-17.00 — село Орто-Нура, город Нарын (школа Кычан с перерывами);
  • 8.30-19.00 — села Орток, Дон-Алыш, Мантыш, Кенеш, Чалай, АБЗ, РРС-48, ПОШ, Фрунзе, Базар, Теңдик;
  • 10.00-15.00 — село Казарман (№ ТТ-036);
  • 9.30-16.00 — село Казарман (№ ТТ-071).
4
Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, дом № 30);
  • 13.00-16.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, дома № № 28, 29);
  • 9.00-17.00 — села Степное, Ставрополовка;
  • 10.00-14.00 — cело Суусамыр.

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Боролдой (кошара), Шабдан (кошара), город Орловка (улица Веселая).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Мира, Алма-Атинская, Линейная, Чапаева, Мичурина, Советская, Крупская, Чехова);
  • 9.00-18.00 — села Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Западная, Молодежная, Фрунзе, Хаваза, Садовая, Пионерская, Конечная), Нижний-Норус (улицы Боконбаева, Сарбагышева).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Комсомольская от улицы Колхозной до Буденого), Беловодское (улицы Крупская, Северная, Красноармейская, Тюлебердиева, Комсомольская, Кирова, Садовая, Дачная, Восточная, Береговая, переулки Кирова, Северная, Фрунзе), Кыз-Моло (улицы Пионерская, 27-го Партсъезда, Комсомольская).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Кожомкул (улицы Фрунзе, Западная, Пушкина, Ленина, Южная, Крупская, Комсомольская, Дружба, Токтогула, Красноармейская, Ала-Арчинская, Кирова, Проектируемая, Пионерская Степная, тупик Степной);
  • 9.30-18.00 — села Джаны-Пахта (улицы Больничная, Садовая, Чолпонкулова, Сагынбаева, переулки Сагымбаева, Советская, Северная, Восточная, Школьная, Полевой Стан, Спортивная, Западная, МТФ, Шоссейная Зеленая, Ат-Башинский канал), Заря (улицы Пушкина, Фрунзе, Гагарина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Набережная, Юбилейная), Ак-Кашат (улицы Целинная, Озерная, Комсомольская);
  • 9.00-17.00 — села Джанги-Джер (улица Лесная), Асылбаш (улицы Кашка-Суу, Омурбека, Сураналы, Тоголок), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, Свободы).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Ровное, город Каинды (улица Каиндинская).

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Красная речка (кошары, улицы Комсомольская, Почтовая, Школьная, Бирюкова, Восточная, Толбашиева, Ибрагимова, Молдокулова, Первомайская, Юбилейная, Кривощекова, Ленина, Октябрьская, Панфилова).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмок (улица Проектируемая), село Дон-Арык;
  • 9.00-13.00 — город Токмок (1-й микрорайон, дома № № 5, 6).
5
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Элебаева, Гоголя, Токтогула, Пушкина, Дубинина), села Чельпек, Коргонду-Булак, Кажы-Сай, Конур-Олон, Бар-Булак, Тилекмат, Мундуз, Ан-Остон, Ак-Добо, Кызыл-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Барскоон, Тосор, Тамга, Тюп, Кочу, Отуз-Уул, Каракол, Боз-Учук, город Балыкчи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369305/
просмотров: 93
Версия для печати
