7 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Токомбаева, Молдобасанова, дом № 8а, село Орто-Сай, улица Байтика Баатыра, отрезки улиц Медерова, Актюбинской, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Баха, Каркыра, Кара Коо, Тогуз Ак), «Ынтымак» (улица Тогузак), улица Льва Толстого, дом № 20, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара Коо, Садырбаева, Кок-Добо), отрезки улицы Баетова, бульвара Эркиндик, улиц Жумабека, Тыныстанова, микрорайон «Джал», улица Тыналиева, отрезки улицы Фрунзе, улица Лумумбы, дом № 139Б, села Аламедин, Бос-Болток, Кок-Жар (улицы Конур-Осмон, Уметалиева, Майрам, 7 Апреля, Карагул-Акмата, Егимбаева, Кыяла, садовое товарищество «Строитель», улицы Алымбаева, Салкына, Сейтек, Маликова, Жапаров Жумадила, район Панорамы), Карла-Маркса (улицы Октябрьская, Пионерская, Молодежная, Комсомольская, Звездная);
- 9.30-15.00 — проспект Чингиза Айтматова, дом № 80/1 блок «А» и «Б»;
- 9.30-15.30 — переулок Геологический, дом № 1;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Пархоменко, Куликовской, Алма-Атинской, Буденного, Рязанской, переулки Кирпичный, Кантемирова, Пишпекский, Черкесский, Волховский, Рыбинский, жилмассив «Бакай-Ата» (улица Арашан), проспект Жибек Жолу между улицей Панфилова и бульваром Эркиндик;
- 14.00-16.30 — улица Байтика Баатыра, дом № 7/1;
- 9.00-18.00 — село Пригородное (улицы Новая, МТФ, Жаштык-1-3-4-5, Эркиндик-1-2-5-6-7-8-9, Юбилейное, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавт, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК), жилмассив «Умут» (улицы Мыскал, 1 Мая, Умут-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24), отрезки улиц Кулиева, Куренкеева, проспекта Жибек Жолу, улиц Араванской, Малышова;
- 9.00-13.00 — село Лебединовка;
- 13.00-17.00 — село Учхоз (улица Карасуйская).
2Нарынская область
- 9.00-17.00 — город Нарын (район «Орто-Нура»);
- 1.00-17.00 — села Жан-Булак, Орнок, Мин-Куш, Куйбышев, Конорчок, Кадыралы, Казарман, Кара-Суу, Табылгыты, Орнок;
- 8.30-19.00 — села Кара-Суу, Кочкор, Семизбел, Исакеев, Сон-Кол, Орток, Дон-Алыш, Мантыш.
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Пролетарская, Королькова, Октябрьская, Жамансариева, Айни, Алыбакова, Московская, Гагарина, Гебзе, Асаналиева, Орозова, Карасаева, Дзержинского, Кутманалиева, Жусаева, Туманова, Мичурина, Комсомольская, Молодежная, Жантошева, Ипподромная, Третьякевича, Кирова, Ленина, Салиева, Туркестанская, Абдрахманова, Кирова, Гебзе, Алыбакова, Эшенова, Тельмана, Карасаева, Ленина, Жакыпова, Советская, микрорайон «Восход», дом № 2, улица Жаны-Арык), села Эшперов, Бар-Булак, Кол-Тор, Чырак, Тосор, Тюп.