15 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек

9.00-17.00 — переулок Геологический, дом 3, отрезки улиц Космической, Репина, отрезки проспекта Чуй, улиц Уметалиева, Айни, Табалдиева, микрорайон «Джал», отрезок улицы Циолковского, села Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Садовая, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя), Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз, Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Новостройка), Васильевка (улицы Верхняя, Солто-Ата, Комсомольская), Лебединовка (улицы Калинина, Чкалова, Комсомольская, Северная, переулки Ленина, Мичурина, улицы Набережная, Чапаева, БЧК, проспект Победы, улицы Кирова, Луганская), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, жилмассив «Ынтымак»);

9.30-17.30 — 8-й микрорайон, дом № 1/2, жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Аксы, Мин-Булак);

9.00-12.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-6, 7-14, 15-20, 106-109, 112, 115, 116, водозабор, базовая станция, детский сад, ОсОО «Кристалл», улица Крымская, дом 72/2);

12.00-18.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-4, 5);

12.45-17.00 — улица Крымская, дом 72/1;

9.00-13.00 — село Ленинское (улица Восточная);

13.00-17.00 — село Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская, Восточная, Южная, переулок Виноградный).

Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улица Калининская);

9.00-17.00 — села Кара-Суу, Ставрополовка;

10.00-14.00 — село Суусамыр.

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Фрунзе, Ленина, Советская, Алма-Атинская, Линейная, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Московская, Маяковского), Киргшелк (улицы Садовая, Победы, Мичурина, Герцена, Дзержинского, Джергетальская);

9.00-12.00 — село Новопокровка (улицы Мичурина, Ленина);

13.00-17.00 — село Новопокровка (улица Ленина).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Первомайская, Громова, Ситникова от Ленина до Крупской, Энгельса, Мирошниченко, Комсомольская, Пионерская, Шевченко, Советская), Беловодское (улицы Береговая, Ленина, Ипподромная), Ак-Торпок, Александровка (улица Молодежная), Спартак (улица Гагарина).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловка (улицы Тихонова, Лермонтова, Тилебалиева, Пионерская, Центральная, Октябрьская, переулок Почтовый, улицы Пушкина, Подгорная, Осмонова, переулок Каиндинский, улицы Заречная, Первомайская, Джапаркулова, Южная, кошары), город Каинда (улицы Хабарова, Дзержинского, Джуматаева).

Нарынская область

10.00-17.00 — села Ак-Кудук, Кара-Ой;

9.00-12.00 — Нарын (улица Кызыл-Сарай);

13.00-17.00 — Нарын (средняя школа № 9);

9.30-18.00 — село Казарман.

Таласская область

9.00-17.00 — село Арал.

Иссык-Кульская область