10 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-13.00 — село Орто-Сай (улица Петрозаводская);
- 9.30-14.00 — микрорайон «Восток-5», дома № № 31, 32, 33, 53, 42, 44;
- 9.30-16.30 — отрезки улиц Матросова, Джантошева, Суванбердева, переулок Елецкий;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Лермонтова, Кольбаева, дома № № 4, 6, 12/1;
- 12.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», дома № № 14/2, 15/2, 5/2, 9/2;
- 9.00-17.00 — улица Фатьянова, дом № 18, отрезки улиц Месароша, Почтовой, жилмассив «Чон-Арык» (СЭЗ), улица Крымская, дом № 74, село Нижняя Ала-Арча (улица Коллекторная), села Байтик (жилмассив «7 га»), Аламедин (улицы Заречная, Алма-Атинская, Чапаева, Гидростроительная, Набережная, Нургазиева, контур № № 1352-1354), Карла Маркса (улицы Пушкина, Пионерская, Гагарина, МТФ, 22-го партсъезда, Крупской, Гоголя, Герцена, Куйбышева, Молодежная, Звездная, Веселая, Киевская, Ленина, Шоссейная, Октябрьская, Комсомольская, Садовая, Максима Горького, Набережная, Крылова, Калинина, Кулатаева, Фабричная, Первомайская, жилмассив «44 га», улицы Озерная, Лермонтова, Школьная);
- 9.00-12.00 — отрезок улицы Можайской;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Нарвской, Ильменской, Кара-Кумской;
- 14.00-17.00 — отрезки улицы Фирсова, переулка Суусамырский;
- 9.00-13.00 — село Ленинское (улицы Садовая, Алма-Атинская);
- 10.00-12.00 — села Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский, жилмассив «16 га», улицы Строительная, Новостройка, Проектируемая, Алиакбарова), Ленинское (улица Восточная, тупик Алма-Атинский, ПМК-3, улицы Коммунарская, Подгорная);
- 13.00-17.00 — село Ленинское (улицы Алма-Атинская, Дружная).
2Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-15.30 — город Кара-Балта (улица Калининская);
- 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Калининская, Шопокова, Горная, Шевченко, Дружбы, Оторбаева, Кирова, Федорова);
- 13.00-15.30 — село Алексеевка (улицы Гречко, Космонавтов, Школьная, Чапаева, Мира, Жукова, Калинина, Первомайская, Луговая, Центральная, Ватутина, Лермонтова, Новостройка, Фрунзе);
- 9.00-16.00 — село Калдык (кошары);
- 9.00-15.00 — села Ири-Суу, Эрик-Туу.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — город Орловка (улица Веселая), село Шабдан;
- 9.00-12.00 — село Жель-Арык;
- 13.00-17.00 — урочище Жак-Таш.
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Фрунзе, Ленина, Советская), Киргшелк (улицы Садовая, Победа, Мичурина, Герцена, Дзержинского, Джергетальская).
Московский РЭС
- 14.00-17.00 — села Ак-Башат, Темен-Суу;
- 9.00-17.00 — села Ак-Соок (улица Северная), Садовое (улица Мирошниченко), Александровка (улицы Западная, Ворошилова).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Иманкулова), Сокулук (улицы Свобода, 60 лет Киргизии, 50 лет Октября, Зеленая, Торговая, Урожайная, Индустриальная, Краснодарская, Белинская, Заречная, Новая, Проектируемая, Фрунзе, переулки Зеленый, 60 лет Киргизии, Индустриальный, школа № 2, детский сад № 2, улицы Белинская, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназарова, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Ала-Арчинская, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Краснодарская, Фрунзе, переулки Ленина, Советский, школа № 3, детский сад № 3), Кожомкул (улицы Пионерская, Крупская, Комсомольская, Кирова, Степная, Северная, Колхозная, Фрунзе, Первомайская, Октябрьская, Школьная, Проектируемая, Шевченко, Максима Горького, тупики Комсомольский, Шевченко, Школьный);
- 9.15-15.00 — село Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная, школа), Озерное.
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Калинина), Чорголо (улица Гагарина);
- 8.00-17.00 — село Ровное.
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-16.00 — село станция Ивановка (улицы Молодая Гвардия, Олега Кошевого).
Чуйский РЭС
- 9.00-13.00 — город Токмок (улицы Гагарина, Победы, Заводская, дом № 27);
- 8.00-18.00 — села Кош-Коргон, Кара-Добо, Искра, Восточное, Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, Сайлык.
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Эшперов, Кара-Коо, Тогуз-Булак, Ак-Терек, Кичи Чон Жаргылчак, Барскоон, Жети-Огуз, Боз-Бешик.
4Нарынская область
- 10.00-17.00 — села Жан-Булак, Кара-Чий;
- 9.00-17.00 — село Орто-Нура.