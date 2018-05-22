В Кыргызстане за убийство супруга женщину отправили на принудительное лечение

Каракольский городской суд приговорил 51-летнюю женщину к принудительному лечению в психиатрической больнице за убийство мужа. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Подсудимая признала вину частично. «Я занималась хозяйственными делами по дому. Вечером муж пришел пьяный и с братом. Когда подала ужин, он стал оскорблять меня. Когда мужчины выпили литр водки, я вышла из дома. Когда вернулась, муж вновь стал унижать меня и заявил, что хочет кушать. Когда грела еду, он хотел меня побить. Я развернулась и ударила его ножом в грудь», — рассказала в суде женщина.

Она добавила, что супруг постоянно бил ее, что могут подтвердить родственники. Женщина просила для себя мягкого наказания.

Комплексная экспертиза показала, что подсудимой необходимо лечение, поскольку она не отдает отчет в своих действиях.