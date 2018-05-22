11:48
USD 68.47
EUR 80.39
RUB 1.09
Общество

В Кыргызстане за убийство супруга женщину отправили на принудительное лечение

Каракольский городской суд приговорил 51-летнюю женщину к принудительному лечению в психиатрической больнице за убийство мужа. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Подсудимая признала вину частично. «Я занималась хозяйственными делами по дому. Вечером муж пришел пьяный и с братом. Когда подала ужин, он стал оскорблять меня. Когда мужчины выпили литр водки, я вышла из дома. Когда вернулась, муж вновь стал унижать меня и заявил, что хочет кушать. Когда грела еду, он хотел меня побить. Я развернулась и ударила его ножом в грудь», — рассказала в суде женщина.

Она добавила, что супруг постоянно бил ее, что могут подтвердить родственники. Женщина просила для себя мягкого наказания.

Комплексная экспертиза показала, что подсудимой необходимо лечение, поскольку она не отдает отчет в своих действиях.
Ссылка:
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
На дороге близ Бишкека нашли тело мужчины
Суд приговорил обезглавившую свекровь женщину к 24 годам тюрьмы
Во время драки мужчина зарезал парня на автовокзале Базар-Коргона
В Ысык-Атинском районе мужчина избил и задушил сожительницу
В Джалал-Абаде мужчину, убившего свою девушку, приговорили к 16 годам тюрьмы
В Китае мужчина зарезал семерых школьников
Требовал сделать аборт. В Аксы мужчине дали пожизненный срок за двойное убийство
За три месяца в Бишкеке пропали 152 человека
В Чуйской области не раскрыли 248 преступлений
В Токмаке произошло убийство. Двое задержаны
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Бизнес
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Что нужно знать об&nbsp;акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Что нужно знать об акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть»
14&nbsp;дней до&nbsp;подведения первых итогов акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»