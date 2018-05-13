Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 13 мая дождь с грозами. Воздух прогреется до +24 градусов. День увеличился до 14 часов 33 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист Кыргызской Республики Роберт Уразгильдеев

Родился 13 мая 1935 года. Доктор искусствоведения, профессор, академик Общественной академии наук Кыргызстана, проректор по научной работе (1986-2014) и заведующий кафедрой хореографии Кыргызского государственного института искусств имени Б.Бейшеналиевой. Единственный в Средней Азии доктор хореографии.

Он исполнил партии в балетах «Большой вальс» (Иоганн), «Куйручук» (Сарыбай), «Эсмеральда» (Феб), «Лебединое озеро» (Ротбар), «Жизель» (Лесничий), «Асель» (Байтемир), «Баядерка» (Брамин), «Чолпон» (Темирхан) и многих других.

В тренировочных классах, проводимых Робертом Уразгильдеевым, занимались ведущие солисты кыргызского балета, народные артисты СССР Бюбюсара Бейшеналиева, Айсулу Токомбаева, Чолпонбек Базарбаев, народные артисты Кыргызстана Рейна Чокоева, Уран Сарбагишев, Арстанбек Ирсалиев, заслуженные артисты республики Светлана Молдобасанова, Борис Суслов, Бактыбек Арунов и многие другие.

Роберт Уразгильдеев ушел из жизни 19 февраля 2015 года.

У кого намечается той



Ибрагим Джунусов

Родился в 1961 году в селе Сарай. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции.

Нурлан Токоноев

Родился в 1969 году в городе Фрунзе. Президент Федерации самбо КР.

Бахадыр Кочкаров

Родился 13 мая 1970 года в городе Ош. Рефери ФИФА.

Куда сходить Культура

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» . Подробнее

в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон» и сказку «Маша, Айпери и мыльные пузыри» ;

; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева представит оперу «Аида» ;

; в городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана среди женских команд по волейболу ;

; открытый чемпионат Бишкека по спортивному скалолазанию ;

; чемпионат Кыргызстана по шахматам ;

; чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу ;

; соревнования по мини-футболу и волейболу .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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