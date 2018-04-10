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Общество

В Кыргызстане устанавливают вспомогательные знаки для туристов

Фото посольства США в КР. Дорожный указатель

В Кыргызстане устанавливают знаки и указатели для туристов. Об этом сообщили в посольстве США в КР.

Как отмечается, Агентство США по международному развитию (USAID) работает над установкой 125 новых дорожных знаков и карт городов. В их числе восемь карт для пешего туризма, 11 туристических карт в Нарынской, Иссык-Кульской и Ошской областях и 106 дорожных указателей по всей стране.

Ожидается, что это поможет туристам легче находить основные достопримечательности, ориентироваться в городах и пеших походах.

С 2016-го USAID установил около 80 указателей вдоль основных дорог и уличные карты в Оше и Караколе.

Установка знаков и указателей — часть более масштабной работы USAID по продвижению туризма в Кыргызстане в рамках проекта по развитию бизнеса. Проект направлен на укрепление потенциала туристических компаний, гостиниц, гостевых домов и музеев и продвижение КР на международных туристических рынках.
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