Подписан Закон «О внесении изменений в Закон «О туризме»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О туризме» (10 января 2024 года).

Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2023 года.

Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О туризме» принят в целях оптимизации нормативной правовой базы в туристической отрасли, развития туризма в Кыргызской Республике, совершенствования рынка туристических услуг, защиты прав и законных интересов туристов и предпринимателей сферы туризма, гармонизации законодательства Кыргызской Республики с законодательством Евразийского экономического союза.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.