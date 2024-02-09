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Общество

На юге Кыргызстана открыли еще две точки отдыха RestPoint

На юге Кыргызстана в местах, через которые проходят тысячи туристов, появились две новые точки отдыха. Об этом сообщает Фонд поддержки и развития туризма.

Первый RestPoint стоит рядом со знаменитым Узгенским минаретом. Еще один открыли прямо на трассе Бишкек — Ош в селе Барпы Сузакского района.

Теперь на юге Кыргызстана работает четыре точки отдыха — в Барпы, Узгене, Кара-Куле и Джалал-Абаде.

В торжественной церемонии открытия новых RestPoint в Узгене и Барпы участвовали вице-президент Фонда поддержки развития туризма Болотбек Дыйканбаев, представители администраций Ошской и Джалал-Абадской областей.

Кроме того, готовятся к открытию два новых RestPoint на Иссык-Куле.

«Современные и аутентичные точки отдыха уже оценили и туристы, и сами кыргызстанцы. Первый RestPoint появился прошлой весной в Кемине на повороте на объездную, и у всех путешествующих на Иссык-Куль теперь есть возможность с комфортом отдохнуть в дороге. В точках отдыха можно зарядить электромобиль и гаджеты, выпить кофе или чай, перекусить и принять душ. Все RestPoint расположены на популярных и оживленных туристических маршрутах и междугородних трассах», — отмечают в фонде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286383/
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