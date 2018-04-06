К Омурбеку Текебаеву направят медиков для осмотра

К экс-депутату Омурбеку Текебаеву, отбывающему наказание в ИК №47 по обвинению в коррупции, направят врачей для осмотра. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, накануне поступило обращение, подписанное рядом политиков и общественных деятелей, с просьбой перевести Омурбека Текебаева в городскую больницу для лечения.

«Срок рассмотрения подобных обращений — 14 дней. Но в любом случае ГСИН не может самостоятельно принять такое решение, только после заключения консилиума медиков. Поэтому, вероятно, к нему в колонию направят бригаду врачей. Естественно, мнение выскажут и медики, работающие в ИК №47, которая, по сути, и является тюремной больницей. Мы будем действовать согласно предписанию докторов», — отметили в ГСИН.

Ранее адвокаты бывшего нардепа неоднократно поднимали вопрос о том, что ему требуется комплексный медицинский осмотр, а в ИК №47 нет для обследования соответствующих условий.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к 8 годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.