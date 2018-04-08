Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Неделя в Бишкеке началась с транспортного коллапса, который спровоцировала забастовка водителей столичных маршруток. Они потребовали повысить тарифы и уменьшить суммы штрафов. Разбирательства с ними продолжались несколько дней. Жители Бишкека оказались в заложниках транспортных проблем, потому что, пользуясь ситуацией, цены подняли и таксисты.

В Бишкеке прошел митинг , на котором горожане потребовали отставки мэра Албека Ибраимова, вице-мэра Бакыта Дюшембиева и спикера городского кенеша Алмаза Кененбаева. Городские власти обвинили в уничтожении столицы и коррупции. Властям страны дали месяц на решение вопроса отставки и пригрозили в противном случае продолжить акции протеста.

На неделе произошло и несколько громких арестов. Сначала задержали заместителя главы налоговой службы Кубанычбека Кумашова по обвинению в коррупции. А позже начались «посадки» энергетиков по уголовному делу об аварии на ТЭЦ Бишкека. В СИЗО ГКНБ оказались директор ОАО «Электрические станции», туда водворены Узак Кыдырбаев и глава группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлан Бримкулов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

Аэропорт «Манас»: от целинного поля до современной бетонки

Фото КГФФД. Пассажирский самолет в аэропорту «Фрунзе»

Официально днем рождения аэропорта считается 4 мая. Именно в этот день в 1975 году открыли первый регулярный рейс, выполняющий полеты по маршруту Москва «Домодедово» — Фрунзе «Манас». Однако первый самолет задолго до этого приземлился в Киргизии на территории нынешнего Национального госпиталя. Подробнее об истории становления авиации в нашей стране в лонгриде ИА «24.kg».

Вторая революция. Как это было

Вчера исполнилось семь лет, как в результате кровавых событий на площади Ала-Тоо свергли второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Мы вспоминали, что привело к Апрельской революции и чем все закончилось. Подробнее в Timeline «24.kg».

Энергетическая коррупция

Фото фото из Интернета. Скандал, начавшийся с аварии на ТЭЦ, похоже, приведет к громкому судебному процессу

Авария на ТЭЦ обнажила коррупционные схемы в энергосистеме. Возбудили уголовные дела. ГКНБ уже выявил хищения и незаконный вывод денежных средств в особо крупных размерах отдельными руководителями ОАО «Электрические станции». Часть из них оказались в СИЗО. Подробнее в материале «Авария на Бишкекской ТЭЦ. Кто стал фигурантом уголовного дела».

Что вы знаете о министрах?

Правительство Кыргызстана во главе с Сапаром Исаковым работает с 25 августа 2017 года. Но насколько хорошо вы узнали за это время высокопоставленных чиновников? ИА «24.kg» предлагает читателям пройти тест и ответить на десять вопросов о составе правительства.

Маршрутки Бишкека: хозяева, шантаж и страховка

Фото ИА «24.kg». Во время забастовки водителей маршруток

Пассажирскими перевозками в Бишкеке занимается 41 компания. Еще есть пять аналогичных ОсОО, но пока не работающих. Между действующими перевозчиками распределены маршруты. Кто же является транспортными королями столицы и фактически держит в заложниках простых граждан, периодически устраивая забастовки? Подробнее об этом в материале «Транспортное лобби. Список тех, в чьих руках маршруточный бизнес Бишкека».

В Бишкеке фактически два дня продолжались проблемы с маршрутками. Муниципальный транспорт хоть и пытался работать по максимуму, но не мог перевезти всех пассажиров. Вице-мэр Геннадий Милицкий признался: слухи о забастовках ходили, но руководители фирм гарантировали, что акций не будет... Что же в итоге произошло? Подробнее в материале «Как водители маршруток в Бишкеке шантажируют власти».

В Бишкеке не неделе произошел транспортный коллапс. Водители пассажирских микроавтобусов протестуют против введения штрафов за отсутствие страховки. Председатель правления Национальной страховой компании (НСК) Энвер Хавазов рассказал ИА «24.kg», зачем водителям бусов нужна страховка и почему им придется покупать два полиса.

Тротуарные беды столицы

Фото ИА «24.kg». Вымощенный брусчаткой тротуар напротив кинотеатра «Россия»

Дорожный коллапс в Бишкеке из-за забастовки водителей маршруток выявил еще одну серьезную проблему — столичные тротуары находятся в плачевном состоянии. Ходить пешком даже по центру города — то еще удовольствие. Когда тротуары в Бишкеке приведут в порядок? Об этом в материале «Берегите ноги. Как пройтись по тротуарам Бишкека и ничего не сломать».

Серьезные проблемы школьного строительства

На дворе 2018 год, а некоторые ученики вынуждены получать знания в палатках. Сейчас, по данным Министерства образования и науки, в республике 193 школы, требующие обновления. В стране строится 141 объект образования, а с 2011 года в эксплуатацию ввели 309 школ. О том, как построили эти учреждения, в материале «Строительство школ. Кто ворует у детей?»

Протест на большой дороге

Фото ИА «24.kg». Акция протеста дальнобойщиков

Когда в Бишкеке началась забастовка маршруток, о своей акции протеста объявили и дальнобойщики. В начале недели в ней участвовали не менее 200 бензовозов, которые требовали навести порядок в данной сфере, начать борьбу с коррупцией и поборами на дорогах. Подробнее в репортаже «Забастовка дальнобойщиков. Водители хотят работать по закону».

Тонкости обрезания, о которых вы могли не знать

Для некоторых родителей, имеющих мальчиков, обрезание является одной из наиболее серьезных процедур в его жизни, поэтому они исключительно внимательно относятся к ее проведению, учитывают возраст сына, сезон и многие сопутствующие мелочи вплоть до погоды «важного дня». ИА «24.kg» подготовило несколько советов для родителей от уролога и теолога.

Как любовь привела француза в Кыргызстан

Фото из личного архива. Самое красивое место в Кыргызстане — озеро Кель-Суу

Фабьен Селоссе родом из города Лиль, что на севере Франции. Несколько месяцев провел в Монголии, а в сентябре 2014 года прилетел в Кыргызстан в качестве логиста организации «Врачи без границ». Его привлекли горы и жизнь кочевников. Фабьен увлекся историей, центральноазиатской культурой. И да, была в его жизни девушка. Об этом и не только он рассказал в интервью ИА «24.kg».

Охота на внедорожники

Новыми жертвами рьяной работы ГУОБДД стали владельцы внедорожников и минивэнов повышенной проходимости. Все они в одночасье с легкой руки стали нарушителями. Причина — установленное на машинах оборудование. Мы разбирались в проблеме и в итоге оказались в полном замешательстве — «Кенгурятник», фары, шноркель. В ГУОБДД нашли новый источник штрафов».

Особенности национальной рыбалки

Фото ИА «24.kg». Состязания «Бишкекский окунь 2018»

Здорово провести выходной на природе! Участники соревнований «Бишкекский окунь 2018» совместили приятное с полезным: отдохнули на свежем воздухе и поборолись за призы. О необычном турнире, который прошел в пригороде столицы, в фоторепортаже ИА «24.kg».

Подарки для чиновников

В Кыргызстане запретили чиновникам получать подарки дороже тысячи сомов. ИА «24.kg» решило узнать, что можно подарить за такую сумму. Прежде чем отправиться по магазинам, узнаем, что обычно дарят чиновникам. Экспресс-опрос показал: элитный алкоголь, портмоне, органайзеры, дорогие ежедневники, книги, картины или декоративные панно. Что в итоге нам удалось подобрать на означенную сумму — в материале «Запрет на дорогие подношения. Что купить кыргызскому чиновнику за тысячу сомов».

Удивительный Кыргызстан глазами читателей

Фото Таалая Абдраимова. Нарынская область, перевал Кууакы: из Кочкорки в Боом

Мы представляем очередную подборку из присланных читателями ИА «24.kg» фотографий самых разных уголков Кыргызстана. Путешествие начинаем с юга республики — города Ош. Кроме того, мы посетим озера Сары-Челек и Иссык-Куль. Заглянем в Талас, а также в Нарынскую область. Подробнее — «Мгновения жизни. Цветущий Ош и перевал Кууакы».

В Кыргызстане изменили правила службы в армии

Весенний призыв 2018 года серьезно отличается от предыдущих кампаний. Госкомитет по делам обороны изменил порядок прохождения службы, в том числе и альтернативной. Новобранцу теперь надо не только пройти медкомиссию, но и продемонстрировать отменную физическую подготовку. О новшествах в интервью ИА «24.kg» рассказал начальник управления призыва Госкомитета по делам обороны Арстанбек Керималиев.