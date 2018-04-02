Депутат не хотела бы, чтобы ее лечил врач, который «разводил» сессии в вузе

Депутат парламента Алтынай Омурбекова не хотела бы, чтобы ее лечил врач, который «разводил» сессии в вузе. Об этом она сообщила сегодня на круглом столе.

По ее словам, есть случаи, когда студенты практически не посещают занятия, а потом успешно сдают госэкзамены. «Не дай бог такой студент станет врачом, а потом кого-нибудь будет лечить», — сказала нардеп.

«Это касается не только медиков, но и всех. Нужны ли нам некомпетентные специалисты? Своим законопроектом мы не преследуем цели закрыть вузы. Но мне хочется, чтобы вузы, особенно государственные, которые получают поддержку, гнались не за контрактными местами, а несли какую-то ответственность за качество образования. Сегодня самая большая проблема — отсуствие этой ответственности», — добавила Алтынай Омурбекова.