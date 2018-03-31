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Общество

«Золотой ключик» по-кыргызски. Национальный банк заложил Аллею сома

Национальный банк решил по-своему отметить юбилей национальной валюты. В парке имени Даира Асанова сегодня заложили Аллею сома.

С самого раннего утра в парке многолюдно. Студенты, школьники, сотрудники различных предприятий и организаций вышли на субботник. Все в рабочей форме, с граблями, ведрами и вениками. Сразу и не разберешь, где здесь сотрудники Нацбанка. Найти, где же именно будет находиться аллея, удалось только благодаря поливальной машине, которая расположилась на одной из дорожек.

«Сегодняшнее мероприятие мы проводим не просто так. Все делается совместно с мэрией Бишкека в рамках озеленения столицы. Мы специально консультировались с Зеленстроем, прежде чем высаживать деревья. Решено было посадить туи и между ними высадить японскую сакуру. Так сделано для того, чтобы был единый ансамбль и выглядело все красиво», — рассказал председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов. 

Всего сотрудники Национального банка посадили 45 туй. Вроде немного, но одинокая аллея тут же преобразилась. Складывать золотые монеты под корни деревьев, как в сказке про Буратино, в Нацбанке не стали. Уверены, что и без этого туи вырастут большими и красивыми. Предвосхищая вопросы журналистов, Толкунбек Абдыгулов тут же заверил, что деревья обязательно приживутся. Национальный банк будет ухаживать за ними постоянно.

«Аллею мы посвятили 25-летию сома. Надеемся, что много раз наша независимая страна и валюта будут праздновать такие большие юбилеи. 25 лет и для страны и для валюты — небольшой срок. Но за это время — можно констатировать — мы как страна, как институт и наша валюта сформировались», — заключил Толкунбек Абдыгулов.
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