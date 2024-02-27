Инфляция в Кыргызстане замедляется, но риски остаются высокими

Показатель годовой инфляции в Кыргызстане продолжает замедляться. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления коммуникаций и международного сотрудничества НБ КР Ильичбек Султанкулов.

По его словам, в феврале 2024-го показатель составил 5 процентов, снизившись с 7,3 процента в декабре 2023 года. Рост цен на продовольственные товары по-прежнему продолжает замедляться более быстрыми темпами. При этом цены на непродовольственную группу товаров и услуги демонстрируют более сдержанную тенденцию к снижению.

На инфляцию оказывают давление такие факторы, как сохраняющийся повышенный внутренний спрос, а также влияние пересмотра тарифной политики, в частности на услуги общественного транспорта.

«Глобальная инфляция в мире постепенно замедляется в результате ужесточения денежно-кредитной политики ведущими странами. Но в целом для Кыргызстана внешнеэкономические условия во внешней среде по-прежнему связаны с высокой неопределенностью из-за геополитической ситуации в мире и волатильностью цен на мировых товарно-сырьевых рынках. В краткосрочной перспективе ожидается, что размер общей инфляции в республике будет складываться в пределах среднесрочного целевого показателя по инфляции в 5-7 процентов. Меры Национального банка будут направлены на дальнейшее снижение темпов роста цен на непродовольственную группу товаров и услуги и в целом уровня базовой инфляции, которые на данный момент все еще остаются выше целевых значений по инфляции», — заключил Ильичбек Султанкулов.