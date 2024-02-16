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Власть

В Нацбанке Кыргызстана хранится около 49 тонн золота

На сегодня в запасах Национального банка Кыргызстана находится около 49 тонн золота. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщил заместитель председателя НБ КР Манас Жакыпов.

«Сегодня наша задача — не получить доходы, а сохранить стабильность цен. Я точно не могу сказать, но около 49 тонн золота имеется в запасах Нацбанка», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Шайлообека Атазова.

Нардеп также поинтересовался относительно кредита для фермеров по проекту «Финансирование сельского хозяйства» (ФСХ). По его словам, раньше льготные кредиты выдавали по 6-процентной ставке, а сейчас подняли до 12 процентов.

«В прошлом году выдавали по 6 процентов, в этом году — по 12, но по предложению депутатов процентную ставку снизили до 10 процентов», — сообщил заместитель председателя правления ОАО «РСК Банк» Акылбек Турдалиев.

На что парламентарий Жаныбек Кыдыкбаев попросил отвечать правильно. По его словам, под 6 процентов годовых выдают кредит по кластерной программе, а для проекта ФСХ процентная ставка снижена до 10.

Зампредседателя «РСК Банка» добавил, что в 2024-м на проект ФСХ выделено 7 миллиардов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286918/
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В Нацбанке Кыргызстана хранится около 49 тонн золота