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Техноблог

Знак сома внедрен в операционную систему Microsoft Windows

Фото Нацбанка. Так выглядит графический знак сома

Графический символ национальной валюты Кыргызской Республики — сома внедрен в стандарт Unicode (Международная организация по стандартизации). Об этом сообщил Национальный банк.

Графический знак сома внедрен в операционную систему Microsoft Windows, начиная с версии Microsoft Windows 11 (включая Microsoft Office и все стандартные продукты Microsoft, идущие в составе операционной системы, либо дополнительно устанавливаемое программное обеспечение в операционной системе Microsoft Windows 11) и далее во всех последующих релизах.

Для вывода на экран графического символа знака сома необходимо в параметрах языковой панели выбрать кыргызский язык и использовать комбинацию «правый Alt+9» на клавиатуре.

Графический символ официальной денежной единицы Кыргызстана появился еще в 2017 году. Тогда и началась работа по внедрению его в стандарт Unicode.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/288083/
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