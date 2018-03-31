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Общество

Глава Узбекистана встретился с жителями села, где проживают этнические кыргызы

Фото официальный сайт президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев побывал в селе Манас Дустликского района области, где в основном проживают этнические кыргызы. Здесь будет реализован проект, направленный на развитие сельского хозяйства в Джизакской области, передают СМИ РУз со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Шавкат Мирзиеев уделил внимание планам по переработке кожи и шерсти, созданию агропромышленного комплекса и продовольственного кластера, клиники с лечебными процедурами на основе верблюжьего молока.

Президент Узбекистана ознакомился с работой, проведенной по программе «Обод кишлок» («Благоустроенное село») в селе Манас.

Село, отдаленное от районного центра, нуждалось в кардинальном улучшении инфраструктуры. По инициативе  Шавката Мирзиеева здесь осуществлена широкомасштабная работа. Полностью отремонтирована кровля 34 многоэтажных домов, снесены неприглядные постройки, вместо них возведены новые подсобные сооружения. построены пункты торговли и бытового обслуживания, посажено множество фруктовых и декоративных деревьев.

Для обеспечения населения чистой питьевой водой проложено 6,5 километра водопровода, очищены коллекторно-дренажные сети длиной 41 километр.

С целью обеспечения работой женщин введены в строй два швейных цеха, трудоустроены более 120 женщин.

Вместо сельского врачебного пункта возведена современная семейная поликлиника. Президент посетил поликлинику, дал необходимые указания по охране здоровья населения, профилактике заболеваний.

Отремонтированы и оснащены две школы и детский сад. Построено 17 детских площадок, поля для мини-футбола и стадион на 250 мест.

Шавкат Мирзиеев посетил дошкольное образовательное учреждение. «Мы уделяем большое внимание системе дошкольного образования, строим повсеместно современные детские сады. Их главная цель и предназначение — воспитывать детей. Хорошее воспитание с детского возраста — залог того, что они обретут собственное место в обществе», — сказал президент РУз.

Село Манас образовано в 1966 году на территории одноименного совхоза в период освоения Голодной степи. Население села Манас многонациональное, здесь проживают свыше 6 тысяч представителей более 20 наций и народностей, из них 80 процентов составляют этнические кыргызы.
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