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Общество

Съезд СДПК начал свою работу. За закрытыми дверями

В Бишкеке проходит XVII съезд партии СДПК. Социал-демократы собрались в столичном отеле «Орион».

В форуме участвуют 190 делегатов партии, также 30 приглашенных от молодежных и общественных организаций.

Ранее сообщалось, что на повестке дня один вопрос — избрание экс-президента страны Алмазбека Атамбаева председателем партии. Съезд проходит за закрытыми дверями.

из Интернета
Фото из Интернета. Съезд СДПК

Стоит отметить, что предыдущий XVI съезд  СДПК состоялся 15 июля 2017 года. Он проходил в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. В его работе участвовали 680 делегатов из всех регионов страны и политсовет в полном составе.
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