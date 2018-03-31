Съезд СДПК начал свою работу. За закрытыми дверями

В Бишкеке проходит XVII съезд партии СДПК. Социал-демократы собрались в столичном отеле «Орион».

В форуме участвуют 190 делегатов партии, также 30 приглашенных от молодежных и общественных организаций.

Ранее сообщалось, что на повестке дня один вопрос — избрание экс-президента страны Алмазбека Атамбаева председателем партии. Съезд проходит за закрытыми дверями.

Фото из Интернета. Съезд СДПК

Стоит отметить, что предыдущий XVI съезд СДПК состоялся 15 июля 2017 года. Он проходил в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. В его работе участвовали 680 делегатов из всех регионов страны и политсовет в полном составе.