Местные выборы. На мандаты в БГК претендует партия «Ата Журт Кыргызстан»

Сегодня в Бишкеке прошел внеочередной съезд партии «Ата Журт Кыргызстан».

Политическая организация, о которой ничего неизвестно, поскольку в реестре Министерства юстиции о ней нет никаких сведений, заявляет о своем участии в выборах в местные кенеши.

На съезде стало известно, что лидером партии стал Айбек Маткеримов. На октябрьских парламентских выборах он баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан», которую называли партией власти и обвиняли в массовом подкупе избирателей. Напомним, именно итоги выборов 4 октября 2020 года стали причиной массовых митингов, а ЦИК под давлением возмущенных кыргызстанцев вынуждена была признать их недействительными.

На съезде также озвучено, что отделение по Бишкеку возглавил бизнесмен Бабур Тольбаев. Он был кандидатом в президенты на досрочных выборах 10 января 2021 года.

Эксперты считают, что «Ата Журт Кыргызстан» создали как партию власти. В штабе политорганизации это опровергают.

Ранее президент Садыр Жапаров обещал, что никаких партий власти больше не будет. Он заявлял , что партия «Мекенчил» не будет участвовать в выборах. «Это мое решение, я его принял — партия «Мекенчил» не будет участвовать в выборах, чтобы не повторять ошибок предшественников, чтобы не было никаких разговоров о том, что применяется административный ресурс», — говорил он.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.