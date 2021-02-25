Местные выборы. НДПК провела съезд и заявила о своих политических амбициях

Сегодня в Бишкеке проходит внеочередной V съезд Народно-демократической партии Кыргызстана (НДПК). Об этом 24.kg сообщили в штабе политорганизации.

«НДПК четко и конкретно обозначила свои амбиции на победу на предстоящих выборах в Бишкекский городской кенеш. На съезде заявила о принципиально новом составе и изменении структуры партии, основанной на принципах корпоративного управления. Партия открыта к сотрудничеству со всеми политическими силами, настроенными на построение сильного и развитого государства, где каждый гражданин будет чувствовать себя в безопасности и комфорте», — рассказали в штабе.

Отмечается, что с докладом выступил лидер партии, генерал-майор Артур Медетбеков.

Мы обеспечим защиту прав каждого гражданина. Мы обеспечим защиту бизнеса и инвесторов. НДПК

По словам Артура Медетбекова, бизнес уходит из Кыргызстана. Даже соседние республики наши бизнесмены считают более приемлемыми для ведения бизнеса, чем свою родную страну. Что же говорить об иностранных инвесторах.

«Только за 2020 год отток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан превысил $700 миллионов. А ведь бизнес и инвестиции — это основа для экономического роста», — заявлено на форуме НДПК.

«Мы считаем представителей бизнеса социальной базой нашей партии и намерены обеспечить механизмы защиты добросовестных предпринимателей от давления со стороны государства», — сказал Артур Медетбеков.

В докладе он также остановился на текущем моменте, работе партии за период после предыдущего съезда и перспективных задачах.

По словам лидера НДПК, десятилетний период после апрельских событий 2010 года стал для Кыргызстана, скорее, временем потерь, а не приобретений. Резко ускорился процесс деиндустриализации, произошла криминализация политической системы и экономики, еще больше деградировали системы образования и здравоохранения, выросла безработица, бедность, силовые структуры оказались деморализованы. Поэтому на январских президентских выборах народ проголосовал за Садыра Жапарова, который пообещал все исправить.

Народно-демократическая партия Кыргызстана считает необходимым поддержать новую власть на данном этапе. Это не значит, что мы не будем указывать на ошибки и займем позицию безусловного соглашательства. Артур Медетбеков

Он добавил, что НДПК, как партия государственников и патриотов, нацелена на созидание и конструктивную критику, а не критиканство.

«Очередного переворота наша страна просто не переживет. Поэтому мы намерены помогать власти решать проблемы, но, конечно, не вопреки нашим ценностям и принципам», — заявил Артур Медетбеков.

По его словам, Кыргызстан вступает в новый этап своей истории. Новую страницу своей истории открывает и Народно-демократическая партия Кыргызстана.

В штабе проинформировали, что партия провела работу над ошибками и намерена стать одной из ведущих партийных организаций страны и существенно расширить свои ряды.

В НДПК уже пришли новые как молодые, так и опытные политики, которые станут лицами обновленной политорганизации на предстоящих выборах не только в местные кенеши, но и на парламентских выборах.

«Мы собрали сильную команду и готовы к сотрудничеству со всеми конструктивными политическими силами страны и гражданским обществом», — сказал Артур Медетбеков.

По данным штаба, делегаты съезда поддержали заявление лидера партии о намерении участвовать во всех избирательных кампаниях.

«НДПК идет на выборы не только с профессиональной командой, но и с программами, предлагающими конкретные действия. Партия не будет завлекать избирателей популистскими обещаниями и красивыми лозунгами. Ее цель — чтобы Кыргызстан стал благополучной и свободной страной, где голос каждого кыргызстанца имеет значение», — подчеркнули в штабе.