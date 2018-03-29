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Общество

Кубометр питьевой воды в Кыргызстане должен стоить от 10 до 100 сомов

Кубометр питьевой воды в Кыргызстане должен стоить от 10 до 100 сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госстрое Аскар Токтошев.

По его словам, все организации, управляющие водоканалами, работают в убыток. Тарифы устанавливают местные кенеши. Недостача должна восполняться из средств местных бюджетов.

При установлении тарифа ниже себестоимости местные кенеши должны восполнять разницу. Но нигде этого не делают. Тарифы нужно установить хотя бы на уровне 80-90 процентов от себестоимости.

Аскар Токтошев

Установить единый тариф в Кыргызстане невозможно. Он варьируется в зависимости от количества проживающих граждан. «В Бишкеке 1 кубометр воды должен стоить 11 сомов. Но нынешний тариф — 5,38 сома.  Полученные деньги мы должны возвратить  на строительство водопроводных сетей. Чем меньше потребителей, тем выше будет тариф», — отметил Аскар Токтошев.
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