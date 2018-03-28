Тарифы на питьевую воду в Кыргызстане предлагают пересмотреть

В Кыргызстане предлагают пересмотреть тарифы на питьевую воду. Об этом сегодня сообщил на совещании по водным проектам глава Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Бактыбек Адбиев.

По его словам, в Кыргызстане достаточно питьевой воды, но ею пользуются нерационально. В частности, из-за очень низкого тарифа. «В Бишкеке кубометр питьевой воды стоит 5 сомов, а поллитровая бутылка воды в магазине — 12 сомов. Мы ее покупаем. Ценность водопроводной воды мы не можем оценить», — сказал Бактыбек Абдиев.

Он добавил, что мэры городов и акимы устанавливают тариф на 40-60 процентов ниже себестоимости, поэтому вопрос тарифов нужно пересмотреть.