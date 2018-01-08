Детским домам Кыргызстана пересматривают тариф на электричество. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Таалайбек Нурбашев.

По его словам, комитет по ТЭК и недропользованию Жогорку Кенеша поручил рассмотреть снижение тарифа для детских домов, интернатов, а также религиозных учреждений. «В первую очередь необходимо учесть детские дома. Тариф будет пересмотрен в рамках разработки новой тарифной политики», — пояснил Таалайбек Нурбашев.

Кроме того, ГАРТЭК собирает сведения о количестве мечетей, церквей и других религиозных заведений. После изучения информации решат, к какой группе абонентов их отнести и какой установить тариф на электроэнергию.

В настоящее время религиозные учреждения, некоторые детские дома, интернаты платят за свет как небытовые потребители — 2,24 сома за киловатт-час. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству до середины января внести предложение и анализ тарифообразования. В течение трех месяцев следует принять окончательное решение.