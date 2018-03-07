ОАО «Северэлектро» разъяснило принцип расчета по социальному тарифу

ОАО «Северэлектро» разъяснило ИА «24.kg» принцип расчета по социальному тарифу. Ранее читатели возмутились, что по установленному тарифу им посчитали меньше 700 киловатт-часов.

Расчет ежемесячных объемов потребления электроэнергии по социальной норме производится исходя из среднесуточного потребления абонента, которое составляет 23,0137 киловатт-часа:

700 киловатт-часов х 12 месяцев = 8 тысяч 400 киловатт-часов : 365 дней = 23,0137 киловатт-часа.

В зависимости от графика снятия показаний прибора учета у конкретного абонента расчетный период может быть больше или меньше календарного месяца.

К примеру, умножив среднесуточное потребление абонента в объеме 23,0137 киловатт-часа на 27 дней (расчетный период конкретного абонента), получаем социально гарантированный объем электроэнергии на указанный расчетный период. Этот объем будет рассчитан по тарифу 0,7 сома:

23,0137 киловатт-часа х 29 дней = 667,40 киловатт-часа.

Всего по социальной норме при потреблении 700 киловатт-часов и более в течение года абоненту по тарифу 0,7 сома будет рассчитана электроэнергия в объеме 8 тысяч 400 киловатт-часов.

Сумму оплаты за потребленную электроэнергию можно рассчитать на сайте ОАО «Северэлектро». Для удобства бытовых абонентов на сайте распредкомпании www.severelectro.kg появился новый онлайн-сервис — «Калькулятор». Абоненту достаточно заполнить необходимые графы и нажать функцию «рассчитать».