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Агент 024

ОАО «Северэлектро» разъяснило принцип расчета по социальному тарифу

ОАО «Северэлектро» разъяснило ИА «24.kg» принцип расчета по социальному тарифу. Ранее читатели возмутились, что по установленному тарифу им посчитали меньше 700 киловатт-часов.

Расчет ежемесячных объемов потребления электроэнергии по социальной норме производится исходя из среднесуточного потребления абонента, которое составляет 23,0137 киловатт-часа:

700 киловатт-часов х 12 месяцев = 8 тысяч 400 киловатт-часов : 365 дней = 23,0137 киловатт-часа.

В зависимости от графика снятия показаний прибора учета у конкретного абонента расчетный период может быть больше или меньше календарного месяца.

К примеру, умножив среднесуточное потребление абонента в объеме 23,0137 киловатт-часа на 27 дней (расчетный период конкретного абонента), получаем социально гарантированный объем электроэнергии на указанный расчетный период. Этот объем будет рассчитан по тарифу 0,7 сома:

23,0137 киловатт-часа х 29 дней = 667,40 киловатт-часа.

Всего по социальной норме при потреблении 700 киловатт-часов и более в течение года абоненту по тарифу 0,7 сома будет рассчитана электроэнергия в объеме 8 тысяч 400 киловатт-часов.

Сумму оплаты за потребленную электроэнергию можно рассчитать на сайте ОАО «Северэлектро». Для удобства бытовых абонентов на сайте распредкомпании www.severelectro.kg появился новый онлайн-сервис — «Калькулятор». Абоненту достаточно заполнить необходимые графы и нажать функцию «рассчитать».
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