Кыргызстанцам выписывают счета на электроэнергию по временной инструкции

Кыргызстанцам считают электроэнергию по временной инструкции. Об этом сообщил пользователь Facebook Садыр Суранов.

Ранее он опубликовал счет-квитанцию ОАО «Джалал-Абадэлектро», недовольный расчетами распредкомпании.

«Несколько дней назад сделал пост о счете-квитанции за электроэнергию, и, как мне объяснили, мы живем согласно временной инструкции, утвержденной департаментом, а не постановлением правительства. Согласно ей, у нас ежедневное ограничение на потребление электроэнергии по тарифу 0,77 сома в 23,14 киловатт-часа», — написал Садыр Суранов.