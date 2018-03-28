Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 марта в первой половине дня возможен дождь. Воздух прогреется до +15 градусов. День увеличился до 12 часов 30 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — улицы Куйбышева, Огонбаева, Гоголя, Абдрахманова, Ибраимова, Чуйкова, Гоголя, Боконбаева, Герцена, Линейная, Кожомкулова;

10.00-17.00 — жилмассив «Учкун-2»;

9.30-18.00 — улицы Ахунбаева, 129, Можайского, Кызыл-Кийская, Белинского, Тыныстанова, Попова;

9.00–17.00 — улицы Бородина, Нарвская;

9.00–19.00 — проспект Мира, 95/3, 95а, жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Бата», «Кайында».

В связи с аварийно-восстановительными работами 26-30 марта не будет газа в районе, ограниченном проспектом Дэн Сяопина, улицами Мурманской, Алыкулова, Кустанайской, а также в котельной «БСМ».

Памятные даты

В США запатентована первая стиральная машина

Фото из Интернета

28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину.

Она была совсем не похожа на те устройства, которыми мы пользуемся сегодня, но основную функцию — облегчение ручной стирки — выполняла. Основу конструкции первой стиральной машины представлял деревянный ящик на подвижной раме.



Год за годом стиральные машины становились все совершеннее — они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах. Техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров, над этими изделиями работали еще и дизайнеры.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Александр Игнатьев Народный художник Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула родился 28 марта 1906 года в городе Валуйки Белгородской области.



С 1934 года член Союза художников СССР.



В историю кыргызского искусства один из старейших художников Кыргызстана вошел как мастер лирического и индустриального пейзажа. Им созданы работы, посвященные горной природе, жизни животноводов высокогорья и новостройкам социалистической Киргизии. Разработал тему Токтогульской ГЭС, которая на много лет стала главной темой его творчества.

Награжден орденом Знак Почета, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», четырьмя почетными грамотами Верховного совета Киргизской ССР, занесен в летопись Трудовой славы Киргизской ССР. Участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева, в музеях СНГ. Умер в 1998 году.

У кого намечается той

Замирбек Парманкулов

Родился 28 марта 1971 года в селе Кара-Кульджа Ошской области.

Лидер политической партии « Рабочая партия Кыргызстана», кандидат в президенты Кыргызской Республики в 2011 году.

Егор Скобеев

Родился 28 марта 1978 года в городе Канте Ысык-Атинского района Чуйской области.

С 2011 года заведующий сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства КР.

Куда сходить

Культура

В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж» ;

; В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева продолжается выставка «Кульджаке» ;



В арт-кафе Studio247 будет джаз : выступят трио Иогева Шетрита из Израиля, саксофонист Нелло Сальца из Италии и группа JDIN-Band из Кыргызстана;

: выступят трио Иогева Шетрита из Израиля, саксофонист Нелло Сальца из Италии и группа JDIN-Band из Кыргызстана; В ololohaus очередная арт-среда ;

В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут м елодраму «Я всю жизнь шла к тебе» .

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

В Бишкеке продолжаются международный турнир «Кубок дружбы» по футболу, а также фестиваль футбола, первенство Кыргызстана по тяжелой атлетике и чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

ИА «24.kg», 11.00 — пресс-конференция «Депутаты ЖК КР vs гражданский сектор: новые инициативы для сохранения здоровья кыргызстанцев» ;

Зал заседаний ЖК, 9.30 — заседание ЖК;

ПЦ АКИpress, 10.30 — пресс-конференция «Апрель — начало большой перезагрузки»;

ПЦ АКИpress, 11.30 — пресс-конференция о предстоящем форуме «Перспективы развития социального предпринимательства в Кыргызстане: презентация результатов исследования по социальному предпринимательству в КР»;

АУЦА, 13.00 — презентация результатов исследования по внутренней миграции КР за 2017 год;

Первомайский районный суд, 9.00 — суд по делу об убийстве трех женщин в Киргшелке;

ПЦ Sputnik, 11.00 — специалисты МЧС расскажут, как правильно вести себя в местах массового скопления людей при пожарах, землетрясениях и других чрезвычайных ситуациях.

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