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Общество

За восемь лет только 214 граждан КНР получили кыргызские паспорта

За последние восемь лет только 214 граждан КНР получили гражданство Кыргызстана. Из них 129 являются этническими кыргызами, сообщила Государственная регистрационная служба.

По ее данным, приводимая некоторыми СМИ информация о тысячах гражданах Китая, получивших гражданство Кыргызстана, не соответствует действительности.

В ГРС также опровергают сведения о 30 тысячах китайцев, которые якобы зарегистрировали брак с кыргызстанками. За последние 17 лет зарегистрировали только 195 браков с гражданами Китая.

Отметим, в субботу милиция Ошской области обнаружила китайцев, работающих на рынке «Оомат» и незаконно получивших паспорта граждан Кыргызстана. 
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