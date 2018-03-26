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Общество

С побережья Иссык-Куля и Чатыр-Куля за день вывезли 5 тонн мусора

С побережья двух озер Кыргызстана за день вывезли более 5 тонн мусора и твердых бытовых отходов. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Как отмечается, вместе с волонтерами, студентами и школьниками сотрудники ГАООС и ЛХ провели уборку при въезде в Балыкчи, а также в северной, восточной и юго-восточной частях Иссык-Куля.

Кроме того, работники госагентства убрали с привлечением местных жителей, неправительственных, общественных организаций, учащихся профессионально-технических учебных заведений и служащих близлежащие территории Чатыр-Куля.

Цель акции — привлечь внимание органов местного самоуправления, местных госадминистраций, бизнесменов, общественности и СМИ к проблемам сохранения биоразнообразия и водно-болотных угодий.
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