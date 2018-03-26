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Общество

Суд над милиционерами, обвиняемыми в пытках, приостановили

Процесс в Свердловском районном суде по делу сотрудников Аламудунского РОВД, обвиняемых в пытках, приостановили. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

Он защищает сотрудника милиции Максата Балабаева, обвиняемого в убийстве свояка. Заседания по этому делу проходят в суде Аламудунского района. Максат Балабаев отрицает вину и заявляет, что его бывшие коллеги — оперативники Аламудунского РОВД выбили из него признание пытками.

Бактыбек Жумашев рассказал, что экспертизу провели, ее результат: его подзащитного пытали.

Дело о пытках поступило в суд Свердловского района Бишкека, но председательствующий судья Руслан Саткымбаев назначил повторную комплекскую экспертизу. Родственники считают, что он искусственно затягивает процесс, и намерены обратиться в Совет судей.
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