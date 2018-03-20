Выходят из гражданства, но связи с КР терять не хотят. О таких позаботились

Госслужба миграции предлагает разработать национальную инициативу «Мекен-карт», направленную на сохранение этнической и национально-культурной самобытности. Об этом говорится в проекте программы по господдержке соотечественников на 2018-2020 годы.

В рамках инициативы планируется ввести в оборот специальную карту, которая будет выдаваться гражданам, официально оформившим процедуру выхода из гражданства КР. Это позволит предоставить им преференциальные условия на территории КР.

В документе отмечено, что диаспоры объединяют в первую очередь этнических кыргызов. В меньшей степени в дела диаспор вовлечены соотечественники других национальностей.

Такая обособленность приводит к формированию моноэтнической активной диаспоры. Однако это не значит, что эмигранты не титульных национальностей полностью утратили связь с Кыргызстаном. Госслужба миграции

«Например, русские, покинувшие Кыргызстан и проживающие в настоящее время в России, стремятся быстрее получить российское гражданство и интегрироваться в российское общество, связывая свое будущее и будущее своих детей со страной назначения. В то же время этнические кыргызы не могут столь же успешно интегрироваться в принимающее сообщество, оставаясь для местных иностранцами со всеми национальными признаками», — говорится в программе.«Там, где госструктуры КР не присутствуют и не могут постоянно контактировать с соотечественниками, диаспоры становятся центрами взаимопомощи. Они формируют землячества, проводят совместные встречи, гулянья и празднования, спортивные соревнования», — отметили чиновники.