19:04
USD 68.30
EUR 83.87
RUB 1.19
Общество

Выходят из гражданства, но связи с КР терять не хотят. О таких позаботились

Госслужба миграции предлагает разработать национальную инициативу «Мекен-карт», направленную на сохранение этнической и национально-культурной самобытности. Об этом говорится в проекте программы по господдержке соотечественников на 2018-2020 годы.

В рамках инициативы планируется ввести в оборот специальную карту, которая будет выдаваться гражданам, официально оформившим процедуру выхода из гражданства КР. Это позволит предоставить им преференциальные условия на территории КР.

В документе отмечено, что диаспоры объединяют в первую очередь этнических кыргызов. В меньшей степени в дела диаспор вовлечены соотечественники других национальностей.

«Например, русские, покинувшие Кыргызстан и проживающие в настоящее время в России, стремятся быстрее получить российское гражданство и интегрироваться в российское общество, связывая свое будущее и будущее своих детей со страной назначения. В то же время этнические кыргызы не могут столь же успешно интегрироваться в принимающее сообщество, оставаясь для местных иностранцами со всеми национальными признаками», — говорится в программе.

Такая обособленность приводит к формированию моноэтнической активной диаспоры. Однако это не значит, что эмигранты не титульных национальностей полностью утратили связь с Кыргызстаном.

Госслужба миграции
«Там, где госструктуры КР не присутствуют и не могут постоянно контактировать с соотечественниками, диаспоры становятся центрами взаимопомощи. Они формируют землячества, проводят совместные встречи, гулянья и празднования, спортивные соревнования», — отметили чиновники.
Ссылка:
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане утвердили трудовую квоту для иностранцев на 2018 год
Премьер-министр Кыргызстана считает, что жизнь налаживается
В городах чемпионата мира по футболу для кыргызстанцев открыты горячие линии
Кыргызстанцы начнут драться за работу? Растет число трудоспособных
В России пресекли «челночную миграцию»
Незаконная миграция в Кыргызстане. 5 случаев, которые настораживают
Ежегодно в Кыргызстан возвращаются около 140 жертв трудовой эксплуатации
Из программы переселения соотечественников хотят выйти 17 регионов России
Памирские кыргызы: через 10–15 лет они могут исчезнуть
Большинство опрошенных кыргызстанцев рассматривают миграцию как способ заработка
Популярные новости
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
Как я&nbsp;снимал &laquo;ночную бабочку&raquo; Как я снимал «ночную бабочку»
Выборы президента России. У&nbsp;Посольства РФ&nbsp;в&nbsp;Бишкеке выстроилась очередь Выборы президента России. У Посольства РФ в Бишкеке выстроилась очередь
«Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене «Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене
Бизнес
Не&nbsp;упусти шанс получить самый ХАЙПовый номер в&nbsp;коде &laquo;755&raquo;&nbsp;&mdash; участвуй в&nbsp;аукционе! Не упусти шанс получить самый ХАЙПовый номер в коде «755» — участвуй в аукционе!
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo; нaгрaждeнa диплoмoм &laquo;Сoциальнo oтвeтствeнный рaбoтoдaтeль&raquo; «Гaзпрoм нeфть Aзия» нaгрaждeнa диплoмoм «Сoциальнo oтвeтствeнный рaбoтoдaтeль»
С&nbsp;новым тарифом &laquo;Хайп&raquo; от&nbsp;MegaCom остатки гигабайтов больше не&nbsp;сгорают! С новым тарифом «Хайп» от MegaCom остатки гигабайтов больше не сгорают!
Клиника Acıbadem: политика качества и&nbsp;эра щадящей хирургии Клиника Acıbadem: политика качества и эра щадящей хирургии