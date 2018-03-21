Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 21 марта воздух прогреется до +25 градусов. День увеличился до 12 часов 9 минут.

В Кыргызстане сегодня выходной день.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

c 14 марта по 30 августа в связи с реконструкцией закрыта часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

с 20 марта по 1 сентября закрыт отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдырахманова;

с 20 марта по 15 июня закрыт отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова;

с 20 марта до 15 мая закрыт отрезок бульвара Эркиндик от улицы Туголбай-Ата до Московской (западная сторона).

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

Нооруз

Фото Фото ЦГА КФФД КР. Театрализованное представление, 1989 год

Весенний новогодний праздник равноденствия, зародившись в Хорасане (историческая область на северо-востоке Ирана) более 3 тысяч лет назад, распространился по всем сопредельным странам. В настоящее время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие.



По древнему обычаю, до наступления праздника люди должны тщательно убирать в домах и вокруг, полностью рассчитаться с долгами.

Больше о Ноорузе и том, как его праздновали в Кыргызстане, читайте сегодня в материале нашего журналиста.

Всемирный день людей с синдромом Дауна

Фото ИА «24.kg». Показ одежды с участием детей с синдромом Дауна, июнь 2017 года

Эта дата вошла в календарь в 2005 году. Инициатива принадлежала участникам VI симпозиума, посвященного этой теме.

Дата выбрана не случайно — это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В переводе на «язык календаря» получилось 21-е число третьего месяца.

В сам же этот День во многих странах мира проходят различные благотворительные и просветительские акции, мероприятия и концерты, конференции и семинары.

Это не болезнь, это особенное состояние детей. В Бишкеке в 2017 году состоялся показ мод, где моделями выступили детки с синдромом Дауна.

Всемирный день поэзии

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии (World Poetry Day) 21 марта.

«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание».



В этот день проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы.

Люди, которые меняли мир

Родился Алыкул Осмонов

В 1915 году в селе Каптал-Арык родился поэт, драматург, переводчик Алыкул Осмонов.

В 1933 году окончил педагогический техникум во Фрунзе, работал журналистом. Печатался с 1930. В 1935 опубликовал первый сборник стихов «Песни рассвета». Много писал и переводил для детей, писал пьесы. Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шоты Руставели в переводе Осмонова выдержала шесть переизданий. Перевел произведения Пушкина, Лермонтова, Крылова и других.

Умер в тридцатипятилетнем возрасте из-за болезни легких, в 1950 году. Осмонову посмертно присуждена первая премия Ленинского комсомола республики.

Союзом писателей Кыргызстана учреждена литературная премия имени Алыкула Осмонова. Национальная библиотека Кыргызстана названа именем поэта. В Кыргызстане введена в обращение банкнота номиналом 200 сомов с его изображением.

В 2012 году на широкие экраны вышел полнометражный фильм «Мезгил жана Алыкул» журналиста Айдай Чотуевой.

Куда сходить

Культура

— Мэрия предлагает горожанам и гостям столицы обширную праздничную программу;

— В этнографическом комплексе «Кыргыз айылы» приготовят рекордное количество боорсоков;

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке»;

— На Городском катке начались гастроли Московского театра на льду;

— В Выставочном зале Союза художников «Дубовый парк» имени С.А.Чуйкова проходит выставка «Белдемчи».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— На столичном ипподроме проходят республиканские соревнования по кок-бору;

— Продолжаются игры за Кубок Кыргызстана по футзалу, международные соревнования по баскетболу, соревнования на Кубок президента по шахматам.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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