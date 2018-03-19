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Общество

Появилось видео ювелирного маневра ракетоносца Ту-160

Фото rostec.ru. Стратегический ракетоносец Ту-160

Минобороны России опубликовало видео тренировки экипажа стратегического бомбардировщика-авианосца Ту-160. Летчики отработали один из самых сложных элементов подготовки — дозаправку в воздухе, сообщило издание rg.ru.

На скорости около 500 километров в час необходимо приблизиться к самолету-заправщику на расстояние в несколько десятков метров и попасть 260-тонным самолетом в пляшущий на ветру конус размером с ведро. Операция требует абсолютной слаженности действий экипажей двух самолетов, а от пилота ракетоносца — еще и ювелирной точности. Поэтому перед тренировкой в небе дозаправку многократно отрабатывают на тренажере.

Как только заправочная штанга стыкуется с конусом, включается перекачка топлива. В режиме заправки большого самолета (Ту-160 относится именно к таким) насосы самолета-заправщика Ил-78 способны передать почти 3 тонны керосина за минуту. Но для Ту-160 это капля в море. Емкость топливной системы гигантского ракетоносца 171 тысяча литров, и трех тонн ему хватит от силы на полчаса полета.

Большие самолеты заправляют минут по 15, и все это время экипажам необходимо строго выдерживать скорость и высоту, не допуская ни натяжения, ни излишнего провисания топливного шланга. Зато благодаря дозаправке в воздухе дальность полета стратегических бомбардировщиков ВКС России практически неограниченна.
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