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Общество

Школы Кыргызстана готовы к переходу на 12-летнее обучение

«В Кыргызстане мы можем рассматривать вариант перехода на 12-летнее школьное образование», — заявила журналистам министр образования Гульмира Кудайбердиева во время презентации доклада Всемирного банка об образовании.

На мероприятии председатель попечительского совета Университета Центральной Азии (УЦА) Шамш Кассим-Лакха рассказал об опыте школьного образования Пакистана. Исследования в этой стране показали, что выпускники школ просто не готовы к поступлению в вузы. Им нужен был еще как минимум один год, чтобы они могли нормально учиться в институте. Тогда в стране ввели 12-летнее школьное образование.

В свою очередь глава Минобраза Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева отметила, что в республике такая практика тоже вполне возможна.

«На сегодня в Кыргызстане 100-процентный охват детей, которые проходят предшкольную подготовку. В этой ситуации мы можем рассматривать вариант перехода на 12-летнее школьное образование. Но увеличение сроков обучения — это нагрузка на бюджет. Поэтому нельзя сказать, что решение будет принято в этом или следующем году. Условия для перехода на 12 лет учебы в школе есть. Мы будем рассматривать этот вариант и в итоге придем к какому-то выводу», — заключила Гульмира Кудайбердиева.
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