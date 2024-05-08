Электронная запись в школы. По Кыргызстану зачислено более 63 тысяч детей

В Кыргызстане, по данным на 10.00 8 мая, в первый класс зачислены 63 тысячи 144 ребенка. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

В Бишкеке заполнены места в пяти школах:

гимназия-комплекс № 26 с углубленным изучением французского языка,

учебно-воспитательный комплекс (УВК) школа-гимназия № 70,

УВК школа-гимназия № 29,

УВК школа гимназия № 20 имени Гейдара Алиева,

школа-гимназия № 13 с углубленным изучением английского языка.

По городу Ошу заполненных школ пока нет.

Напомним, 8 апреля в Кыргызстане началась электронная запись в первый класс. Она проводится через автоматизированную информационную систему в два этапа.

На первом, до 2 июня, запись детей проводится по микроучастку (юридический адрес). На втором, с 3 июня до 30 августа, — независимо от места проживания в школы, где есть свободные места.

Родители или законные представители регистрируют ребенка в возрасте шести-семи лет в первый класс на платформе mektep.edu.gov.kg в онлайн-режиме.

С вопросами об электронной записи можно обращаться с 8 апреля в call-центр по номеру 110 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с перерывом с 12.00 до 13.00.