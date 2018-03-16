Афиша на выходные: 17-18 марта

Театр

17 марта. Опера «Евгений Онегин»

«Евгений Онегин» — лирические сцены Петра Чайковского на либретто Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Пушкина. Премьера состоялась 17 марта 1879 года в Малом театре в Москве.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

17 марта. Лирическая комедия «Неоконченный роман»

Двое сентиментальных людей любят друг друга, хоть у каждого есть своя семья. Они встречаются раз в год в гостинице, чтобы прожить день своего счастья. В ролях: Мария Порошина и Ярослав Бойко.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

17 марта. Сказка для семейного просмотра «Играем Андерсена»

Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Андерсена.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

18 марта. Графическая сюита «Поле»

«Поле» — уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана. Графическая сюита по повести Ч.Айтматова «Материнское поле» — это новый жанр, новый формат, новые сценические решения.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

18 марта. Балет «Чолпон»

Балет «Чолпон», написанный русским композитором Михаилом Раухвергером, является одним из самых любимых произведений кыргызских зрителей.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты

17 марта. Концерт группа Steppefish (Караганда)

Ребята часто дают концерты у себя на родине. В Бишкеке выступят во второй раз. Состав: Айгерим Дуйсенбекова (вокал/гитара/клавиши), Глеб Терлецкий (бас/клавиши), Павел Дельдеров (гитара), Александр Цехмайструк (барабаны).

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

17 марта. Вечеринка Hennessy×Resonance

Вас ждут креативные инсталляции, мощный звук, световое и лазерное шоу, космическая музыка от местных диджеев и гостя из Москвы.

«Асанбай-центр», 23.00-05.00.

17-18 марта. Гастроли Московского цирка Никулина

Бишкекский зритель впервые увидит шоу известных укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых.

Кыргызский государственный цирк.

18 марта. Показ проекта «Бишкек 140»

Это короткометражки, где главные герои рассказывают о своих любимых местах и достопримечательностях столицы, а также знакомят зрителей с их историей, происхождением названий улиц, интересными фактами и городской архитектурой.

«Асанбай-центр».

Выставки, ярмарки

31 марта — 1 апреля. Выставка минералов и изделий из камня

Выставка приурочена к Дню геолога, который празднуют 1 апреля.

Выставочный зал фирмы «Опал», 11.00-15.00.

27 февраля — 9 мая. Выставка «Кульджаке»

Выставка посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 10.00-17.00.

4-18 марта. Выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент)

В проектах представлены традиционные узбекские абровые ткани, изготовленные в городе Маргилане, по традиционным технологиям. В традиционные рисунки включены символы современной массовой культуры, логотипы, знаки. Подробнее

«Асанбай-центр», 12.00-24.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

17 марта. Практическая лекция об искусстве

Лекторы совмещают теоретические и практические занятия, чтобы показать, что рисовать можно и нужно по-разному, чтобы познакомить вас с разными техниками рисунка и живописи, чтобы посмотреть, как по-своему все смотрят на мир, и увидеть, как смотрите на мир вы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30-12.30.

17 марта. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс от дизайнера Гульмиры Кутуевой. Принять участие могут все желающие, независимо от уровня подготовки. Материал входит в стоимость.

«Галерея М», 12.00, 15.00.

17 марта. Мастер-класс по интегративной музыко- и вокалотерапии

Для участия не обязательно иметь музыкальное образование, слух и умение петь. Проведет мастер-класс практический психолог, музыкант-теоретик Юлия Верменичева.

Микрорайон «Восток-5», 10/6, 13.00.

17 марта. Литературная викторина

KitepQuiz по мотивам произведений Артура Конана Дойла о самом великом сыщике всех времен и народов. Если ты фанат дедуктивного метода Шерлока Холмса, собирай команду из 3-6 человек.

Республиканская библиотека для детей и юношества, 16.00.

18 марта. QuizD по циклу романов «Песнь льда и огня»

Помимо квиз-игры по «Игре престолов» пришедших ждут интересные конкурсы с призами.

Burger House, 16.00.

18 марта. Велопрогулка Бишкек — Байтик

Легкая велопрогулка в 20 километров . По приезде небольшой пикник на берегу реки (берите с собой перекус).

Остановка «ВДНХ», 10.45.

18 марта. Импров-клуб

Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что импровизация помогает взбодриться, кому-то она помогает расслабиться, а кому-то получить опыт выступления перед публикой.

Ololo art Studio, 17.00.

18 марта. Бесплатные курсы для женщин

Конгресс женщин Кыргызстана приглашает на бесплатные курсы по следующим направлениям: бизнес-планирование, госрегулирование бизнеса, ораторское мастерство и основы компьютерной грамотности. Регистрация по телефону 0559023044.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени К.Баялинова, 9.00.

Для детей

17 марта. Кулинарный мастер-класс

Дети научатся готовить котлеты по-киевски и рогалики. Регистрация по телефону 0700709855.

Кулинарная студия Orange, 13.00.

17 марта. Арт-уроки для детей

В эту субботу пройдут мастер-классы «Букет подснежников своими руками», «Пирожное «картошка», «Рисование юрты на Нооруз», «Мозаика из яичной скорлупы». В стоимость включены материалы.

Excellent English School, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30.

17 марта. Спектакль «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

18 марта. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

18 марта. Интерактивная сказка «Маша, Айпери и мыльные пузыри»

Это сказка об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои не только сами будут учить кыргызский язык, но и помогут в этом детям.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

18 марта. Спектакли «Здравствуйте!» и «Шайыр достор» («Веселые друзья»)

«Здравствуйте!» — интерактивное представление о вежливости.

Спектакль «Шайыр достор» («Веселые друзья») — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.