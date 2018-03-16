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Общество

Мусорный полигон Бишкека. Вице-мэр о том, как будем рассчитываться с кредитом

Кредит, выделенный на реализацию проекта по управлению отходами, погашается с опережением и за счет средств муниципальных предприятий «Тазалык» и «Бишкекский санитарный полигон». Об этом сегодня сообщил вице-мэр столицы Эркинбек Исаков на встрече с журналистами.

Он напомнил, что данные предприятия являются хозрасчетными. 

Как отметил Эркинбек Исаков, в 2017 году в Октябрьском районе столицы был реализован пилотный проект по сбору бытовых отходов частной компанией.

«Итоги «пилота» положительные, проект работает успешно и несет совокупную долю кредитных обязательств. Контракт с компанией был продлен на 2018 год», — сказал он.

Консультант проекта Янис Пролс отметил, что это общепринятая практика — распределять бремя кредита между всеми.

«Сейчас мы разрабатываем сервисные договоры, где город и компании будут договариваться об условиях», — сказал он.

Эркинбек Исаков также сообщил, что при проведении всех тендеров удалось сэкономить значительные средства от заявленных сумм.

«Практически по каждому лоту нам удается найти наиболее эффективное с экономической точки зрения решение. Все процедуры закупок проходят абсолютно прозрачно», — сказал он.

Вице-мэр Бишкека также отметил, что МП «Тазалык» получает плату за сбор и вывоз мусора. Часть этих денег расходует на свою хозяйственную деятельность, а часть идет на погашение кредита.

«В настоящее время кредит гасится с опережением, все средства абсолютно прозрачно аккумулируются государством в «Айыл Банке», все расчеты проходят безналичным способом», — объяснил он.

Эркинбек Исаков напомнил, что все решения, принимаемые в рамках данного проекта, согласовываются с соответствующими структурами ЕБРР.

Напомним, ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде кредита и гранта. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.
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